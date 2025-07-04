Министерство финансов ведет дискуссию с Национальным банком по вопросу раскрытия банковской тайны. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Денис Улютин, передает LIGA.net.

"Честно говоря, да, мы ведем дискуссию с Национальным банком по поводу банковской тайны. Это сложная дискуссия. В Национальной стратегии доходов записано, что мы должны к этому [раскрытию банковской тайны] прийти. И это в любом случае произойдет", – сказал Улютин на заседании парламентского комитета по вопросам налоговой политики.

"Но если бы мы вывели весь закон со всеми пунктами, которые считаем необходимыми сейчас, то этот закон даже не дошел бы до комитета. Он даже не вышел бы из Кабмина. Все боятся делать значительные шаги и считают, что такие шаги не нужны", – добавил заместитель министра.

Улютин подчеркнул, что реестр банковских счетов и сейфов физических лиц, создание которого предусмотрено законопроектом №13233, является непубличным.

"Он даже не будет таким, как реестр НАПК. Он закрытый. Туда данные не передаются", – пояснил он.

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан уточнил, что в реестре не будет информации о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержимом сейфа – только физическое лицо, банковское учреждение и номер счета.

Улютин подчеркнул, что этот законопроект имеет общественное значение.

"Он нужен не просто для того, чтобы иметь реестр. Реестр – это один из элементов присоединения [к системе европейских платежей]. Не будет реестра – не будет присоединения. Не будет присоединения – мы будем продолжать делать SFIF-переводы в европейские страны...", – пояснил он.

По результатам заседания профильный комитет Рады рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект №13233 о платежной зоне SEPA.





SEPA (Single Euro Payments Area) – это инициатива Европейского Союза, направленная на упрощение банковских переводов в евро между странами-участницами. Она позволяет производить безналичные платежи в евро с любого счета в любую страну SEPA, используя единый набор платежных инструментов.