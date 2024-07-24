Правительство ответило на петицию с призывом пересмотреть и изменить Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы.

Об этом говорится в ответе на петицию.

Кабинет министров не намерен пересматривать Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы.

"Основные положения Национальной стратегии согласованы с МВФ, учитывают международную практику налогообложения, евроинтеграционные процессы, рекомендации Всемирного банка и ОЭСР", - говорится в ответе Кабмина на петицию.

Отмечается, что Нацстратегия не является законодательным актом, который формирует новые правила работы для бизнеса - она определяет долгосрочные цели в сфере налоговой и таможенной политики, которые будут реализовываться поэтапно.

В частности, законодательные предложения по раскрытию банковской тайны предусматриваются после реализации мероприятий по построению и усовершенствованию системы защиты информации в Государственной налоговой службе (ГНС). Эта мера касается только счетов налогоплательщиков - юридических лиц.

Доступ налоговых органов к банковской тайне является распространенной международной практикой (например, в США). Сейчас отсутствие у органов ГНС актуальной информации о состоянии счетов должника усложняет выполнение решений судов и налоговых органов.

Что касается того, что сужение использования упрощенной системы налогообложения может усложнить ее для малого и микробизнеса, то, считают в Кабмине, реформа направлена на ограничение злоупотреблений, поддержку малого бизнеса и устранение искажений конкуренции.

Реформирование начнется только после восстановления доверия к налоговым органам и проведения их функциональной реформы. Процесс реформирования будет публичным, с привлечением общественности, бизнеса и международных партнеров.

Что касается необходимости искоренения практики презумпции вины налогоплательщиков, то привлечение лица к финансовой ответственности предусматривает установление органами контроля вины лица.

Деяния считаются совершенными умышленно, если доказанные налоговым органом обстоятельства свидетельствуют, что налогоплательщик сознательно создал условия, которые не могут иметь другой цели, кроме невыполнения или ненадлежащего выполнения требований, установленных Кодексом и другим законодательством.

Что касается расширения дискреционных возможностей для институционально слабых фискальных органов, то, говорят в Кабмине, новый проект закона предусматривает предоставление Минфину права утверждать перечень ключевых показателей эффективности работы налоговых органов и методику их расчета, а ГНС обязуется отчитываться о выполнении этих показателей.

Также предусмотрена реформа налоговых и таможенных органов, которая ограничит вмешательство органов контроля в деятельность бизнеса. Планируется дальнейшая автоматизация процедур, одобрен долгосрочный национальный стратегический план цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Гостаможслужбы. А ГНС готовит план цифрового развития Государственной налоговой службы Украины до 2030 года.

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Напомним:

Около 75,3% украинцев не поддерживают идею Министерства финансов Украины предоставить право налоговым органам взыскивать налоговые долги без решения суда.

Около 63.3% украинцев не поддерживают идею Министерства финансов Украины предоставить доступ налоговым органам к банковской тайне без решения суда. Поддерживают тем или иным образом предложение Минфина только 30% респондентов.

Национальная стратегия доходов содержит ряд предложений, которые значительно ухудшают условия ведения бизнеса в Украине.