В Украине электричество после войны может подорожать на 120%, а газ на 250%. Рыночная стоимость электроэнергии может достигать 9-11 гривен за кВт/ч. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Как известно в настоящее время тариф электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час. ”Например, рыночная стоимость электроэнергии может достигать 9—11 гривен за кВт/ч. Это означает, что рост цен для населения возможен не на 50%, а на 120%. Аналогичная ситуация с газом: его рыночная стоимость в Украине колеблется от 20—25 до более 30 гривен за кубометр, что может привести к росту цен на 250%. Таким образом, прогнозируемое повышение тарифов может быть очень значительным”, — объясняет Попенко.

При этом по его мнению, водоснабжение так сильно не подорожает, а обслуживание многоквартирных домов — на 20%.

Майданы, а теперь война - прекрасный повод для монополистов задрать цены на коммуналку. Если кто помнит, то в нагрузку с очередным «достоинством» мы регулярно получали повышение цен.

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