В Одесском районе правоохранители задержали на взятке должностное лицо одного из городских советов. Чиновник требовал 10 тысяч гривен неправомерной выгоды от председателя правления ОСМД за организацию работ по благоустройству придомовой территории коммунальным предприятием.

Как установили следователи, председатель ОСМД обратился к исполняющему обязанности заместителя председателя одного из городских советов Одесского района — начальнику управления ЖКХ — с просьбой провести работы по подрезке деревьев и кустов, а также уборке мусора возле жилого дома. В ответ чиновник потребовал денежное вознаграждение.

Фигуранта задержали сразу после получения всей суммы взятки. При нем были изъяты наличные деньги, которые фигурировали в доказательной базе уголовного производства.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием служебного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы.

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