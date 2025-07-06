На самом деле нами управляет не здравый смысл, а травмированные части и глубинные программы, которые формировались годами и теперь определяют всё наше поведение.
В большинстве случаев программы перехватывают у нас власть, а нам кажется, что это наши действия, мысли и чувства. Целью ВсеЛенской терапии является выявление этих программ и разъединение с ними.
🎥 В подкасте мы обсудили:
— Как работают программы подсознания
— Почему вас всё время тянет в одни и те же отношения и другие сценарии
— Почему за деньгами стоит вовсе не безопасность, а боль.
00:00 — Реальность иллюзия
02:23 — Реинкарнации, долги и матрица отношений
04:00 — Кто внутри нас управляет жизнью
06:01 — Почему правда опасна
09:09 — Иллюзия vs Реальность: в чём мы живём
12:07 — Что такое любовь на самом деле
15:16 — Вселенская терапия: 7 уровней влияния
17:37 — Как выйти из зависимости от денег
19:54 — Как увидеть свой путь
22:07 — Матрица питается тобой. Что делать?
24:12 — Что такое программы и как выйти из цикла
27:16 — Кто не пройдёт переход
30:40 — Достоинство — главный GPS
33:19 — Почему «проработка» — это самообман
35:06 — Можно ли выйти из Матрицы?
39:09 — Можно ли исцелиться через творчество?
42:31 — Почему сложно сказать НЕТ
44:29 — Как не раствориться в партнёре
46:00 — Иллюзия контроля: как перестать пытаться
47:02 — Почему мы боимся быть настоящими
48:47 — Почему желания не сбываются
50:50 — Как отпускать без боли
52:56 — Взрослая душа: кто она
54:32 — Как жить на высоких частотах