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Учора, 18:00

Що, якщо весь світ довкола — ілюзія?

Категория: Новини / Загадки, проекти, відкриття


У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


На самом деле нами управляет не здравый смысл, а травмированные части и глубинные программы, которые формировались годами и теперь определяют всё наше поведение. 

В большинстве случаев программы перехватывают у нас власть, а нам кажется, что это наши действия, мысли и чувства. Целью ВсеЛенской терапии является выявление этих программ и разъединение с ними. 

🎥 В подкасте мы обсудили: 

—  Как работают программы подсознания

—  Почему вас всё время тянет в одни и те же отношения и другие сценарии 

— Почему за деньгами стоит вовсе не безопасность, а боль.


00:00 — Реальность иллюзия

02:23 — Реинкарнации, долги и матрица отношений 

04:00 — Кто внутри нас управляет жизнью

06:01 — Почему правда опасна 

09:09 — Иллюзия vs Реальность: в чём мы живём 

12:07 — Что такое любовь на самом деле 

15:16 — Вселенская терапия: 7 уровней влияния 

17:37 — Как выйти из зависимости от денег 

19:54 — Как увидеть свой путь 

22:07 — Матрица питается тобой. Что делать? 

24:12 — Что такое программы и как выйти из цикла 

27:16 — Кто не пройдёт переход 

30:40 — Достоинство — главный GPS 

33:19 — Почему «проработка» — это самообман 

35:06 — Можно ли выйти из Матрицы? 

39:09 — Можно ли исцелиться через творчество? 

42:31 — Почему сложно сказать НЕТ 

44:29 — Как не раствориться в партнёре 

46:00 — Иллюзия контроля: как перестать пытаться 

47:02 — Почему мы боимся быть настоящими 

48:47 — Почему желания не сбываются 

50:50 — Как отпускать без боли 

52:56 — Взрослая душа: кто она 

54:32 — Как жить на высоких частотах 







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