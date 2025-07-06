На самом деле нами управляет не здравый смысл, а травмированные части и глубинные программы, которые формировались годами и теперь определяют всё наше поведение.

В большинстве случаев программы перехватывают у нас власть, а нам кажется, что это наши действия, мысли и чувства. Целью ВсеЛенской терапии является выявление этих программ и разъединение с ними.

🎥 В подкасте мы обсудили:

— Как работают программы подсознания

— Почему вас всё время тянет в одни и те же отношения и другие сценарии

— Почему за деньгами стоит вовсе не безопасность, а боль.





00:00 — Реальность иллюзия

02:23 — Реинкарнации, долги и матрица отношений

04:00 — Кто внутри нас управляет жизнью

06:01 — Почему правда опасна

09:09 — Иллюзия vs Реальность: в чём мы живём

12:07 — Что такое любовь на самом деле

15:16 — Вселенская терапия: 7 уровней влияния

17:37 — Как выйти из зависимости от денег

19:54 — Как увидеть свой путь

22:07 — Матрица питается тобой. Что делать?

24:12 — Что такое программы и как выйти из цикла

27:16 — Кто не пройдёт переход

30:40 — Достоинство — главный GPS

33:19 — Почему «проработка» — это самообман

35:06 — Можно ли выйти из Матрицы?

39:09 — Можно ли исцелиться через творчество?

42:31 — Почему сложно сказать НЕТ

44:29 — Как не раствориться в партнёре

46:00 — Иллюзия контроля: как перестать пытаться

47:02 — Почему мы боимся быть настоящими

48:47 — Почему желания не сбываются

50:50 — Как отпускать без боли

52:56 — Взрослая душа: кто она

54:32 — Как жить на высоких частотах











