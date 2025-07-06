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Учора, 20:00

В Україні з 5 липня відновлять обов'язкове подання статистичної звітності для бізнесу

Категория: Новини

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В Украине с 5 июля возобновляется обязательное представление государственной статистической отчетности. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

С 5 июля предприятия, учреждения и организации, которые находятся на подконтрольных территориях, должны снова подавать статистическую отчетность, как это было до начала полномасштабного вторжения.

Изменения в закон о защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны были приняты Верховной Радой 18 июня и подписаны президентом 3 июля. 4 июля изменения в закон опубликованы.

Изменения в закон восстанавливают:

  • Регулярное и обязательное представление отчетности от бизнеса;
  • Возможность проведения выборочных обследований населения относительно условий жизни, доходов, занятости, сельскохозяйственной деятельности и т.д;
  • Статистическое обоснование социальной, экономической и демографической политики и т.д.

Для респондентов, которые не имели возможности подавать отчетность в период действия военного положения, предусмотрен трехмесячный переходный период — до 5 октября 2025 года. В это время можно без штрафов подать отчетность за прошлые периоды, отмечается в сообщении.


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