В Украине с 5 июля возобновляется обязательное представление государственной статистической отчетности. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

С 5 июля предприятия, учреждения и организации, которые находятся на подконтрольных территориях, должны снова подавать статистическую отчетность, как это было до начала полномасштабного вторжения.

Изменения в закон о защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны были приняты Верховной Радой 18 июня и подписаны президентом 3 июля. 4 июля изменения в закон опубликованы.

Изменения в закон восстанавливают:

Регулярное и обязательное представление отчетности от бизнеса;

Возможность проведения выборочных обследований населения относительно условий жизни, доходов, занятости, сельскохозяйственной деятельности и т.д;

Статистическое обоснование социальной, экономической и демографической политики и т.д.

Для респондентов, которые не имели возможности подавать отчетность в период действия военного положения, предусмотрен трехмесячный переходный период — до 5 октября 2025 года. В это время можно без штрафов подать отчетность за прошлые периоды, отмечается в сообщении.





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