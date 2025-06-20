Верховная Рада Украины поддержала изменения в законодательство, которые восстанавливают обязательное представление статистической отчетности во время военного положения.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отныне предприятия, учреждения и организации, которые находятся на подконтрольных территориях, должны снова подавать статистическую и финансовую отчетность - как это было до начала полномасштабного вторжения.

"Экономика функционирует, бизнес постепенно восстанавливается. Государство должно понимать реальную ситуацию не приблизительно, а точно", - подчеркнул глава Госстата Арсен Макарчук.

Согласно изменениям в законодательство, возвращается обязательное представление отчетности, включая статистическую; восстанавливается проведение выборочных обследований населения по занятости, условий жизни, доходов и т.д.; предусмотрен переходный период - 3 месяца, в течение которого предприятия могут подать отчеты за период, когда не отчитывались.

В Госстате отметили, что многие компании продолжали отчитываться добровольно: в некоторых регионах уровень отчетности достигал более 90%. Восстановление обязательности касается прежде всего тех, кто не отчитывался ранее.

Напомним:

По данным Государственной службы статистики, 92 189 общественных организаций и 23 382 благотворительных фонда не подали годовой финансовой отчетности за 2024 год.





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