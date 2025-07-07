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Сьогодні, 14:00

Рада в 16-й раз продовжить військовий стан та мобілізацію

Категория: Новини / Політика

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Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе в 16-й раз проголосует за продление военного положения и общей мобилизации. Об этом сообщил народный депутат от партии “Голос” Ярослав Железняк.

По его словам, продление, как и прежде, будет на 90 дней — с 7 августа по 5 ноября 2025 года.

Сначала соответствующие решения примет Совет национальной безопасности и обороны, затем указы внесет президент, после чего парламент утвердит их законом.


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