Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems поставила на паузу производство многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, поскольку желающих купить их пока нет, пишет Financial Times. Сейчас завод в Уортоне готовится поставить последний самолет Катару в рамках заказа на сумму 5 млрд фунтов стерлингов, сделанного в 2017 году.
Правительство Великобритании не заказывало новые Eurofighter Typhoon с 2009 года, вместо этого оно решило закупить американские F-35, а новые экспортные контракты с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией еще не согласованы. Отсутствие предложений в ближайшее время грозит BAE Systems утратой возможностей, необходимых для создания следующего поколения истребителей в рамках участия Великобритании в Глобальной программе боевой авиации (GCAP), предупреждают в парламенте.
Бьют тревогу и в профсоюзе.