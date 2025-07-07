Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems поставила на паузу производство многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, поскольку желающих купить их пока нет, пишет Financial Times. Сейчас завод в Уортоне готовится поставить последний самолет Катару в рамках заказа на сумму 5 млрд фунтов стерлингов, сделанного в 2017 году.

“В ангаре остался один истребитель. По сути, он ждет доукомплектования и покраски. Что касается главной сборочной линии, то она остановлена, там нет рабочих”, — сообщил изданию представитель профсоюза.

Правительство Великобритании не заказывало новые Eurofighter Typhoon с 2009 года, вместо этого оно решило закупить американские F-35, а новые экспортные контракты с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией еще не согласованы. Отсутствие предложений в ближайшее время грозит BAE Systems утратой возможностей, необходимых для создания следующего поколения истребителей в рамках участия Великобритании в Глобальной программе боевой авиации (GCAP), предупреждают в парламенте.

“Мы столкнемся с очень реальной перспективой потери жизненно важной национальной способности самостоятельно проектировать, собирать и поставлять военные самолеты мирового класса”, — заявил депутат-консерватор Эндрю Сноуден.

Бьют тревогу и в профсоюзе.

“Я неоднократно говорила министрам, что слишком многое поставлено на карту с точки зрения рабочих мест, компетенций и национальной безопасности, если мы прекратим сборку наших собственных истребителей”, — отметила генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм.





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