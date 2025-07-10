Странные смерти и самоубийства российских чиновников стали обыденностью в России после начала войны с Украиной. В понедельник стало известно о гибели сразу двух чиновников Минтранса: покончил жизнь самоубийством руководитель ведомства Роман Старовойт и умер от остановки сердца замначальника отдела Андрей Корнейчук.

Этому предшествовали еще как минимум 18 случаев загадочного ухода из жизни представителей российской власти или околовластных структур. С апреля по июль 2022 года произошли четыре странных смерти чиновников, связанных с силовыми структурами. Сначала умер при неясных обстоятельствах бывший руководитель Службы внешней разведки (СВР) Вячеслав Трубников, затем застрелился из наградного пистолета генерал-майор СВР в отставке Лев Соцков. Вскоре после этого был найден мертвым бывший сотрудник администрации президента и “Росвооружения” Алексей Огарев, а затем перерезал вены в одиночной камере в СИЗО №1 проректор Российской таможенной академии Залим Керефов.

Также в 2022 году погибли и несколько гражданских чиновников. В августе от сердечного приступа умер 38-летний глава Чебоксар Олег Кортунов, в декабре в Индии выпал из окна один из самых богатых депутатов от “Единой России” Павел Антов. В феврале и сентябре 2022 года умерли два сотрудника Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики — выпал из катера директор по авиаотрасли Иван Печорин и скончался 48-летний гендиректор корпорации Игорь Носов. Официально причиной его смерти был назван инсульт.

Новая серия смертей силовиков произошла в первой половине 2023 года. В феврале в Петербурге выпала с 16-го этажа начальница финотдела Западного военного округа Марина Янкина, с огнестрельным ранением головы был найден зам главы Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом Владимир Макаров.

Чуть позднее, в мае 2023 года умер в самолете из Кубы замминистра науки Петр Кучеренко, критиковавший войну с Украиной в частных разговорах. В августе умер руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов, который руководил депутатским штабом обороны во время путча ГКЧП.

В 2024 году произошло еще три смерти. В феврале в Петрозаводске выпал из окна пятого этажа глава карельского отделения антимонопольной службы Артур Пряхин, а в ноябре был найден мертвым в колонии экс-глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, осужденный на 14 лет.

Следующая волна массовых смертей чиновников пришлась на первую половину этого года, они умирали ежемесячно. В январе был найден мертвым в Таиланде 42-летний замначальника администрации Владивостока Константин Клюев, в феврале застрелился замглавы управления “П” МВД Евгений Головатый, в марте умер во время игры в хоккей умер замглавы областной администрации Архангельска Владимир Ананьев, а в апреле покончил с собой замначальника Главного управления ФСИН по Красноярскому краю Игорь Рожнев.





Источник