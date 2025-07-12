Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки части оружия в Украину, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS. Это произошло после недельной паузы, инициированной Пентагоном. При этом судьба других критически важных систем, таких как Patriot, остается неопределенной.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух неназванных чиновников.

Это решение было принято администрацией президента Дональда Трампа. В AP подчеркивают, что точно не известно, когда именно началась транспортировка, однако поставки уже производятся.

"Администрация Трампа дала разрешение на отправку оружия после того, как на прошлой неделе Пентагон приказал приостановить поставки", - отмечает издание.

155-мм артиллерийские боеприпасы являются одними из самых важных на фронте русско-украинской войны. Они используются в самоходных и буксированных гаубицах, включая американские M777, французские CAESAR и польские Krab. Такие снаряды позволяют поражать вражеские цели на дистанциях до 24–32 км в зависимости от модификации с минимальным риском для собственных сил.

С момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США передали Украине более 3 миллионов таких снарядов. Однако затраты на фронте остаются высокими, и регулярное пополнение запасов критически важно для сохранения огневого преимущества.

Управляемые ракеты GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) запускаются из реактивных систем залпового огня HIMARS. Они могут поражать цели на расстоянии до 70-80 км с высокой точностью, что делает их крайне эффективными для поражения складов боеприпасов, штабов и вражеской логистики.

Несмотря на положительные новости относительно GMLRS и 155-мм боеприпасов, в AP отмечают, что пока неясно, будут ли возобновлены поставки зенитно-ракетных систем Patriot, которые являются ключевыми для защиты украинского неба от ракетных и авиационных атак.

Конкретно эти системы числятся главным инвентарем для перехвата русских баллистических ракет и истребителей на огромных дистанциях. Приостановка поставок Patriot ранее вызвала серьезную обеспокоенность в Киеве и среди союзников.

Как отмечают источники AP, в Украину не отправлена вся номенклатура вооружений, которые были заблокированы на прошлой неделе. Последующие решения администрации Трампа могут зависеть от внутриполитических процессов в США, давления Конгресса и развития ситуации на фронте.

Напомним, Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить перехватчики для системы Patriot, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины, а также поиск дополнительных каналов снабжения. Переговоры также ведутся с Германией.

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