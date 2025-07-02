Власти США сообщили о приостановке поставок оружия Украине, поскольку опасаются, что собственные запасы Пентагона сократились слишком сильно. По данным западных журналистов, в том числе будет временно прекращена отправка Киеву некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, пишет Би-Би-Си.

Издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что решение о паузе в поставках было принято по инициативе главы политического отдела американского военного ведомства Элбриджа Колби после проверки имеющихся запасов.

Вскоре после этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию в письме агентству AFP. «Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место, после того, как Министерство обороны провело обзор военной поддержки и помощи, которую наша страна оказывает другим странам по всему миру», — пишет Келли.

Источники NBC сообщают, что министр обороны США Пит Хегсет отдал соответствующий приказ через несколько недель после того, как потребовал проверить запасы боеприпасов США, истощенные после поставок оружия Украине и военных операций на Ближнем Востоке.

По данным этого СМИ, поставки приостановили до завершения этой оценки, но если выяснится, что запасы ограничены или эти ресурсы требуются в других регионах мира, их отправка может быть отложена еще дольше.

Министерство обороны США «продолжает предоставлять [американскому] президенту надежные варианты для продолжения военной помощи Украине», — заявил при этом Элбридж Колби.

Он добавил, что министерство сейчас «изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов администрации».

После сообщений о приостановке американской помощи МИД Украины сообщил, что вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

«Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации Россией агрессии и террора против Украины, - сказано в сообщении. – С украинской стороны было подчеркнуто, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины будет только поощрять агрессора к продолжению войны и террора, а не к поискам мира».

МИД продолжает, что проводившая разговор заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца также «подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины».

Минобороны Украины также сообщило, что «запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей».

Украина просила США усилить ПВО

NBC News пишет, что приостановлены в том числе поставки десятков ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, нескольких тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire, более 250 снарядов для системы залпового огня GMLRS, несколько десятков ракет класса «земля-воздух» Stinger и ракет «воздух-воздух» AIM, а также гранатометов.

Politico напоминает, что Вашингтон решил приостановить поставки некоторых видов оружия, в том числе ракет для систем ПВО, как раз в период, когда в течение всего июня украинские города отражают массированные российские удары по гражданским объектам.

В конце июня украинский и американский президенты встретились в кулуарах саммита НАТО в Нидерландах. Тогда Дональд Трамп не исключал возможности поставки большего количества ракет для системы противовоздушной обороны «Пэтриот» для Украины.

Во время саммита журналистка Украинской службы Би-би-си Мирослава Пеца спрашивала у Трампа о возможности продать Украине дополнительные ракеты для Patriot, чтобы защитить небо от постоянных атак на города.

«Украина действительно хочет получить противоракеты Patriot. Мы посмотрим, сможем ли их предоставить. Их очень сложно получить. Нам они также нужны. Мы поставляем их Израилю, и они очень эффективны, сложно поверить, насколько они эффективны», — ответил на вопрос американский президент.

Возможный отказ США предоставлять Украине оружие даже за деньги в Киеве считают если не катастрофическим сценарием, то ситуацией, при которой украинской армии будет очень сложно вести боевые действия.





Напомним, что в конце июня Россия осуществила один из крупнейших массированных ударов по Украине с начала полномасштабной войны, использовав более 500 различных видов оружия, в том числе беспилотники, баллистические и крылатые ракеты.

8 июня Зеленский подтвердил, что Пентагон перебросил на Ближний Восток 20 тыс. взрывателей для ракет, которые ранее планировали использовать в Украине для противодействия российским беспилотникам типа «шахед».

В январе этого года, вскоре после прихода в Белый дом Дональда Трампа, США уже приостанавливали поставки военной помощи Украине. Это объяснялось стремлением проверить эффективность помощи за рубежом и ее соответствие внешней политике США.

Затем Вашингтон прекратил поставлять Украине военную помощь и делиться с ней разведданными после публичной перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете Белого дома.

В тот момент украинские войска начали отступление из Курской области, некоторые регионы которой ВСУ заняли летом 2024 года.