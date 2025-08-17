По данным немецких СМИ, расходы ФРГ на социальную помощь в 2025 году составили около 46 млрд евро. Из этой суммы 6,3 млрд евро приходится на более чем 1 миллион украинских граждан, которые после початку полномасштабной війни нашли убежище в Германии. Таким образом, украинцы формируют почти 15% от общего объема немецкого «социала».

Женщины, дети и работающие

Из всех украинцев, получающих социальную помощь в ФРГ, 70% составляют женщины и дети. Это естественно, ведь именно они первыми покидали зону боевых действий. Остальные 30% украинских граждан уже трудоустроены и не претендуют на социальные выплаты. Более того, только за последний год количество работающих украинцев в Германии выросло почти на 40%, что демонстрирует позитивну динаміку інтеграції.

Однако немецкие политики и часть общества воспринимают такую ситуацию двояко. С одной стороны, помощь беженцам — проявление солидарности, с другой — растущее финансовое бремя.

Политический фактор: кейс Маркуса Зедера

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер открыто заявил, что выплаты украинцам следует пересмотреть или даже отменить. Для него это не только вопрос экономии бюджета, но и способ давления на федеральное правительство. Конфликт носит и внутриполитический характер: на фоне падения доверия к действующей коалиции популистские лозунги об «излишней щедрости к иностранцам» набирают популярность.

Здесь важно понимать, что Зедер апеллирует прежде всего к немецкому избирателю, уставшему от высокой налоговой нагрузки, роста цен и напряженности на рынке жилья. Украинские беженцы становятся удобным объектом критики, хотя в действительности их интеграция в экономику идет поступательно.

Интеграция или «социальная ловушка»?

Аргумент противников выплат заключается в том, что социальные пособия якобы снижают мотивацию украинцев искать работу. Несмотря на то, что многие из них имеют высокий уровень образования, часть беженцев, действительно, предпочитает жить на пособие, ожидая окончания войны.

Но сухие цифры демонстрируют обратное: Германия в 2024–2025 гг. показала рекордные темпы трудоустройства украинских беженцев среди всех стран ЕС. На конец мая 2025 года ФРГ предоставила статус временной защиты почти 1,2 млн украинцев, что составляет 27,9% всех беженцев из Украины в ЕС.

Украина: отсутствие политики поддержки

Ключевой проблемой остается не столько немецкая риторика, сколько позиция Киева. Украинское правительство практически не занимается системной поддержкой своих громадян за кордоном. Нет двусторонних договоренностей с ФРГ о гарантиях социальных выплат, нет программ переквалификации или помощи в поиске работы.

Украинские чиновники предпочитают сосредоточиваться на освоении международной помощи, направленной в страну, вместо того чтобы защищать интересы миллионов собственных граждан, оказавшихся в Германии и других странах ЕС.

История с «6 миллиардами для украинцев» — это не столько вопрос финансов, сколько показатель слабости политической коммуникации. Для Германии это инструмент внутренней борьбы за электорат, для Украины — сигнал о том, что государство фактически устранилось от защиты своих людей.

В конечном счете, украинцы в Германии не являются проблемой, они ресурс. Их успешная интеграция, трудоустройство и уплата налогов могут стать вкладом как в германскую экономику, так и в будущее восстановление Украины. Но для этого нужна не только германская терпимость, но и активная государственная политика со стороны Киева.