Восстановление Украины может состояться в формате коалиции международных партнеров по примеру плана Маршалла. Это бы способствовало экономическому росту и модернизации инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Сейчас нам нужно создать коалицию для восстановления. Пусть это будет момент, с которого мы начнем. Мы знаем, что разрушила Россия, и мы знаем, что нужно для восстановления Украины, украинского народа, нашей жизни", - подчеркнул президент.

Он отметил, что для начала нужен системный подход, а именно - коалиция с четким руководством.

"Страны и компании, которые могут возглавить процесс и привлечь к нему других. Нам также нужен четкий план восстановления. Вспомните о роли, которую сыграл план Маршалла в восстановлении и трансформации Европы. Именно поэтому Европа уже много десятилетий наслаждается миром и экономическим ростом", - отметил он.

В то же время глава Украины подчеркнул, что сейчас есть реальная возможность начать новую волну прогресса.

"Нам нужен подход в стиле плана Маршалла - и мы должны разработать его вместе. Восстановление Украины касается не только нашей страны, но и ваших стран, ваших компаний, ваших технологий, ваших рабочих мест - способ, которым мы восстанавливаем нашу страну, может также модернизировать вашу инфраструктуру и промышленность", - пояснил он.

После чего Зеленский попросил европейских партнеров поддержать коалицию по восстановлению и помочь определить конкретные механизмы финансирования.

План Маршала для Украины

Заметим, что ранее сегодня спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог также задал о плане Маршалла.

Он отметил, что международные партнеры должны помочь Украине в восстановлении после войны, введя для нее новый "План Маршалла".

Заметим, что план Маршалла - это программа экономической помощи странам Западной Европы после Второй мировой войны, которая была инициирована Штатами в 1947 году.

Ее официальное название - Европейская программа восстановления (European Recovery Program, ERP), а инициатором в свое время выступил государственный секретарь США Джордж Маршалл. Именно от его имени план и получил название.

По оценке НБУ, вероятность быстрой реализации масштабного плана восстановления Украины в таком же формате пока составляет менее 15%. НБУ даже не закладывал этот сценарий в базовый макропрогноз.