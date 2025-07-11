Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками к бывшему министру инфраструктуры Александру Кубракову по делу народного депутата Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в государственной измене. Об этом сообщает “Суспільне” со ссылкой на источники.

По версии следствия, Кубраков помог Шевченко выманить мошенническим способом у предпринимателей 14,5 млн грн на закупку удобрений в Беларуси.

Как мы уже писали, в прошлом году Кубраков был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским за то, что слишком сблизился с тогдашним послом США в Украине Бриджит Бринк и пытался установить контакт с американцами “через голову” Банковой.

Также Кубраков является одним из организаторов уголовного дела против близкого к Зеленскому вице-премьера Алексея Чернышова. Это дело также активно раскручивали близкие к западным посольствам гранатовые структуры, СМИ и политики.





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