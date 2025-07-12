На посвященную Украине конференцию в Рим слетелись эскортницы со всей Европы, но их не хватает.

Проходящая в эти дни, 10 и 11 июля, в Риме четвертая Конференция по восстановлению Украины, куда съехалось большое количество украинских чиновников, бизнесменов и прочих представителей элиты, вызвала ажиотаж среди эскорт-агентств Европы. Об этом рассказал “Стране” один из участников мероприятия.

“Атмосфера как на Давосском форуме: девушки съезжаются со всех сторон”, — сообщил он.

Как сказали нам в одном из европейских эскорт-агентств, спрос в Риме на его услуги в эти дни оказался настолько велик, что заявки были разосланы даже в партнерские московские агентства.

“Но чтобы исключить политические недоразумения, в заявках сразу оговаривается, что клиенты — украинцы”, — отметил источник.





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