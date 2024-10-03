Представительство НАТО в Украине приветствовало создание наблюдательных советов для Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ).

Источник: заявление представительства НАТО в Украине по реформе оборонных закупок

Детали: В представительстве напомнили, что в начале этого года Украина и НАТО провели работу над Стратегическим обзором оборонных закупок.

Рекомендации по нему Украина и НАТО утвердили на саммите в Вашингтоне в июле.

Дословно: "Среди одобренных рекомендаций – продолжение укрепления двух недавно созданных агентств – Агентства оборонных закупок, ответственного за летальные оборонные закупки, и Государственного оператора тыла, ответственного за нелетальные оборонные закупки – и их отделение, по крайней мере в военное время". "После сегодняшнего заявления министра обороны Умерова мы подтверждаем наше понимание того, что эти два ведомства будут разделены, и приветствуем заявленное намерение назначить наблюдательные советы при обоих агентствах в ближайшее время".

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Что предшествовало:

Министр обороны Украины Рустем Умеров 1 октября заявил, что продолжается реформирование Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла, что приближает эти процессы к стандартам НАТО.

заявил, что продолжается реформирование Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла, что приближает эти процессы к стандартам НАТО. Он также сообщил о создании в ближайшее время наблюдательных советов для обеих структур.

25 сентября Умеров заявил, что Министерство обороны решило объединить свои закупочные агентства – Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ГОТ) – в одно предприятие.

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