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Учора, 12:00

Уряд дозволив не публікувати дані про оборонні закупівлі та розташування постачальників

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Правительство внесло изменения в правила проведения публичных закупок: повысили безопасность участников торгов, уменьшили возможности для злоупотреблений заказчиков и расширили перечень оснований для закупок без открытых торгов. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на соответствующее решение правительства от 5 июля 2024 года.

Правительство расширило перечень оснований для закупок без использования электронной системы закупок. 

Отныне закупки по насущной необходимости для ВСУ, военных формирований, Высших военных учебных заведений, правоохранительных органов, ГСЧС, а также закупки "Укрзализныци", направленные на ремонт и восстановление техники, смогут происходить без применения открытых торгов или электронного каталога.

Кроме того, для безопасности заказчиков, поставщиков и исполнителей, заказчикам разрешили не указывать населенный пункт, где расположено предприятие, а только, например, район или область. Это усложнит поиск его местонахождения для врага.

"Мы внесли ряд изменений, которые при необходимости должны защитить от врага информацию о местонахождении предприятий-исполнителей и поставщиков. Кроме того, закупки заказчиков для неотложных оборонных нужд за счет местных и других публичных бюджетов, будет проводиться без применения открытых торгов или электронного каталога. 

Такие договоры будут обнародованы в электронной системе закупок через 90 дней со дня прекращения или отмены правового режима военного положения", - рассказала заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун.

Также правительство обязало заказчиков формировать перечень документов, которые подаются участником процедуры закупки, в виде двух отдельных приложений к тендерной документации. 

"Ранее такие требования могли быть в любой части тендерной документации и участникам торгов было сложно их найти. Такие изменения сделают невозможным злоупотребление относительно требований к документации со стороны заказчиков, будут способствовать добросовестной конкуренции среди участников процедуры закупки и улучшат эффективность проведения закупок", - рассказали в министерстве. 


Кроме того, заказчики получили право закупать товары у стран-партнеров, с которыми Украина заключила соглашения о свободных государственных закупках без нижней границы.




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