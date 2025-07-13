Украине "простили" реформы: как встреча в Риме принесла Зеленскому победу и проблемы

Главы 13 правительств, трое президентов, президенты Еврокомиссии и Евросовета, шесть еврокомиссаров, десятки министров из разных стран — такой уровень представительства стал бы успехом для любой международной конференции, тем более сфокусированной на одной стране. На этот раз речь шла об Украине и о Ukraine Recovery Conference (URC), которая завершилась в пятницу в Риме.

В правительстве Джорджи Мелони настолько стремились объединить международные усилия в поддержку Украины, что недооценили масштаб мероприятия: не хватало рабочих рук, бейджей, даже краски для их печати. Это стало поводом для шуток и раздражения участников в выставочном центре La Nuvola. На посвященную Украине конференцию в Рим слетелись эскортницы со всей Европы, но их катастрофически не хватает. Однако внимание к Украине само по себе уже никого не удивляет.

На этот раз URC принесла Киеву нечто иное — гораздо более конкретное.

Зеленскому дали понять: Запад готов закрыть глаза на срыв реформы БЭБ

Несмотря на очевидное нарушение закона и попытку разрушить одну из приоритетных для ЕС реформ — реформу Бюро экономической безопасности (БЭБ), несмотря на отсутствие даже имитации законности со стороны властей, западные партнёры выбрали тактику замалчивания проблемы.

Теперь Украина на перепутье. Всё зависит от дальнейших действий Киева.

Позитивный путь — лишь теоретическая возможность.

Киев мог бы устранить суть конфликта, назначив победителя конкурса Цивинского главой БЭБ, как того требует закон. Но после отсутствия критики в Риме, шанс на это — практически нулевой.

Негативный путь — крайне вероятен.

Речь идёт уже не только о срыве конкурса в БЭБ. Римская встреча продемонстрировала: в ЕС сформировалось негласное табу на критику Украины. Это подталкивает власти к дальнейшим шагам по демонтажу реформ — без сопротивления ни из Брюсселя, ни из Вашингтона. И то, что это ставит под угрозу будущее страны и её евроинтеграцию — в Банковой, похоже, не замечают.

Есть и альтернативный сценарий — Киев может попытаться компенсировать провал реформы БЭБ успехами в других направлениях. Это может сгладить негативный эффект, особенно для тех столиц, где внимательно следят за состоянием демократии. Но это возможно лишь при условии, что для президента и его офиса европейское будущее действительно важно — не только в словах.

Останется ли у власти мудрость остановиться? И найдутся ли те, кто объяснит последствия нынешних шагов? Ответов пока нет.

Американская конференция в Европе

До обсуждения сути стоит отметить: для Украины в целом конференция в Риме оказалась успешной.

Во многом — благодаря фактору, не связанному ни с ЕС, ни с самой конференцией.

URC совпала с моментом, когда в США происходит поворот в отношении Украины. После попыток навязать Киеву капитулянтские уступки, после угроз прекратить участие в урегулировании войны — администрация Трампа изменила курс, признав неэффективность прежнего подхода.

Трамп объявил о восстановлении военной помощи Украине, усилении давления на РФ и, главное, — о присоединении США к "коалиции решительных" — впервые с момента её существования.

Ещё недавно Трамп категорически исключал участие Вашингтона в коалиции. Это фактически привело к «заморозке» формата, поскольку европейцам важна хотя бы политическая поддержка США.

Теперь всё изменилось.

Спецпредставитель Трампа, генерал Кит Келлог, зачитал программную речь от имени Белого дома, в которой подчеркнул: США добиваются не временного перемирия, а устойчивого мира.

Особое внимание привлёк акцент Келлога на суверенитете Украины в принятии решений. Он провёл аналогии с США и их конституцией, но оставил неясным, касается ли это, например, права Украины вступить в ЕС и НАТО.

Гарантий, что США не поменяют мнение завтра — нет. Но в дни URC позиция США была чётко обозначена и выглядела позитивной.

Европа — "на позитиве"

Но не только американцы были в хорошем настроении — никто не поднимал неудобные вопросы.

На всех пяти официальных сценах URC, где шли параллельные дискуссии, тема проблем с реформами в Украине не поднималась вообще. Все выступления были посвящены «поразительным успехам» Украины.

Единственным, кто вообще упомянул необходимость продолжения реформ, стал канцлер Германии Фридрих Мерц. Но и его заявление было позитивным по тону:

«Мы полностью поддерживаем Украину на пути в ЕС, в укреплении верховенства права и борьбе с коррупцией. Призываем наших украинских друзей продолжать путь к свободе и процветанию в ЕС».



Эта цитата стала примером разницы восприятия между украинскими чиновниками и европейскими.

Если для Киева нет критики — значит, проблемы не замечены. А в кулуарах европейцы говорили: «Мы посылаем чёткие сигналы — вон, послушайте Мерца!»

Даже в приватных переговорах, как удалось выяснить «Европейской правде», вопрос реформ БЭБ не поднимался, включая встречу Мерца с Зеленским. Говорили только об оружии.

При этом Урсула фон дер Ляйен заявила о «высоких темпах реформ», а еврокомиссар по расширению Марта Кос пообещала открыть все кластеры в переговорах о вступлении до конца года — несмотря на венгерское вето.

Символичный эпизод с футболками «Нет БЭБ – нет восстановления»

Накануне URC Марта Кос встретилась с украинскими реформаторами, пришедшими на встречу в футболках с этим лозунгом. Кос согласилась с важностью темы, даже сфотографировалась. Но затем эти фото исчезли из официальных публикаций. Даже для иллюстрации переговоров с гражданским обществом пришлось использовать снимки с чиновниками.

Это был однозначный сигнал Киеву.

Можно сказать, что «реформаторская» конференция в Риме показала: шансы на легитимное завершение конкурса в БЭБ почти равны нулю. Отсутствие заявлений от G7 только усиливает это впечатление.

США, долго игравшие роль «злого полицейского» в вопросах реформ, при новой администрации вышли из игры. А другого, кто бы взялся за эту роль — нет.

Иллюзия победы

Отсутствие критики со стороны ЕС в итоге может сыграть против Украины.

Европейцы объясняют свою сдержанность политикой — сейчас Дания председательствует в Совете ЕС и пытается разблокировать первый кластер переговоров, заблокированный Венгрией. Мол, резкая критика может навредить.

Но реальность в том, что не только Венгрия может замедлить евроинтеграцию Украины.

Если власти будут игнорировать обязательства, разрушать ключевые реформы (в 2024-м, к слову, не так уж много реформ и было), это вызовет вопросы во многих европейских столицах.

И ещё важнее — не допустить чувства безнаказанности у украинской власти, которое может привести к ещё большему откату.

Даже внутри власти это признают.

Анастасия Радина, глава антикоррупционного комитета Верховной Рады, сказала в кулуарной дискуссии URC в посольстве Дании:

«Никто не хочет навредить Украине. Каждый день идёт сложный поиск баланса между правдой и желанием не выносить проблемы на международный уровень. Но молчание — тоже вред. Те, кто имеют корыстный интерес, не должны получить сигнал вседозволенности».



А директор TI Ukraine Андрей Боровик добавил:

«Сначала я был шокирован молчанием о БЭБ. Но URC — это просто уже не про реформы. Это главный пиар-ивент Украины за рубежом. И ждать критики здесь — наивно».



Что это значит?

Если Украина пойдёт по негативному сценарию — следующие шаги по демонтажу реформ не заставят себя ждать. И тогда, если ЕС не выставит чёткие требования, процесс отступления может стать необратимым — вплоть до блокады членства со стороны стран-членов.

Если же власть осознает риски и изменит поведение — всё ещё можно исправить. Но наличие такой мудрости — под большим вопросом.





Источник