Апелляционный суд Парижа оправдал журналистку Наташу Рей, обвиняемую в клевете на супругу президента Франции Брижит Макрон, сообщил в соцсети X адвокат журналистки Франсуа Данглеан.

«Наташа Рей победила в суде Брижит и Жан-Мишеля Тронье» — написал Франсуа Данглеан.

По его словам, теперь журналистка собирается подать иск против самой первой леди с обвинением в мошенничестве.

Суд также оправдал другую фигурантку дела — Амандин Рей, пишет Le Monde. Они оправданы по 18 статьям.

Иск против Наташи Рей связан с ее расследованием, в котором утверждается, что супруга президента Франции Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель.

Бриджит Макрон обвинила журналистку в клевете. Суд в сентябре 2024 года признал ее виновной, назначив штраф 500 евро и компенсацию 8 тыс. евро Адвокат Наташи Рей заявил о нарушениях в судебном процессе и обратился в ЕСПЧ.