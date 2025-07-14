О, какие времена настали! Во Франции — стране гурманов, трюфелей и деликатесов из лягушачьих лапок — паника. Оказывается, украинцы подсунули им курятину вместо лягушачьих лапок. Как посмели? Как это украинское мясо птицы заполонило изысканные прилавки французских рынков, вытеснив благородную продукцию коренных галльских кур?

Да, Франция официально возмущена. Министр сельского хозяйства мадам Анн Женевар почти в прямом эфире заявила, что пора уже выбирать: поддерживать Украину в войне или спасать французских фермеров. Никаких полунамёков. Ведь, видите ли, когда отменили таможенные пошлины, это «дестабилизировало внутренний рынок Франции». Ужас! Курица вместо лягушки. Просто ужас!

Но самое интересное — это новый рефрен Евросоюза: «Мы с вами, украинцы… но не у нас дома и не за наш счёт». Сначала это пели поляки, потом подхватили немцы, теперь подтянулись французы. А как иначе? Любовь — любовью, а финансовые интересы — святое.

И вот уже из Брюсселя идут зловещие сигналы: Еврокомиссия не против не продлевать торговые льготы, которые так щедро подарили Украине в начале большой войны. Мол, «погуляли — и хватит». Кто не понял — объясняют доходчиво: пора платить за вход.

Интересно, а что у нас в ответ? А у нас — правительство Шмыгаля, которое живёт по принципу: «этот праздник будет длиться вечно». Пока в Европе считают убытки своих фермеров, у нас считают гранты на реформу таможни, чтобы ещё быстрее возить ту же самую курятину.

Но день Х близко. И когда он наступит, украинский экспорт вернётся к довоенным правилам — со всеми квотами, пошлинами и проверками, как будто войны и не было. И тогда спросят: чем же занимался Кабмин все эти годы? Готовил стратегию? Развивал промышленность? Создавал конкурентные цепочки поставок?

Нет. Кормил французов курицей — без рецепта, без разрешения и, главное, без компенсаций.

Так что, мадам Женевар, не переживайте. Скоро и курицы не будет.