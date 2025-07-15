Как пишет «Искусство кино», последние несколько лет Александр Митта боролся с онкологическим заболеванием.

Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился в 1933 году, а Москве в семье инженера автозавода Наума Рабиновича. В 1955 году он окончил инженерно-строительный факультет МИСИ имени В. В. Куйбышева, работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах.

В 1960 году он окончил режиссерский факультет ВГИК (мастерская Михаила Ромма).

Дебютным фильмом для Митты как режиссера стала лента «Друг мой Колька» (1961 год), которую он снял вместе с режиссером Алексеем Салтыковым.

Широкую популярность ему принес фильм о подростках «Звонят, откройте дверь» (1965 год), в котором дебютировала Елена Проклова. Фильм был удостоен главного приза Международного фестиваля в Венеции (1966).

В 1979 году Митта снял ставшую очень популярной киноленту «Экипаж», которую принято считать первым советским фильмом-катастрофой.

Среди других известных картин Александра Митты — «Гори, гори, моя звезда», «Точка, точка, запятая», «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Шагал — Малевич» и другие.

В конце 1990-х — начале 2000-х гг. Митта снял восьмисерийный телесериал о семьях советских военнослужащих «Граница. Таежный роман», за который создателям ленты была присуждена в 2002 году Государственная премия РФ. В 2004 году режиссеру было присвоено звание народного артиста России. А в 2024 году Митта получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Актер Евгений Миронов назвал Александра Митту классиком российского и советского кинематографа.

«В своих картинах он знал каждый миллиметр, чувствовал состояние героя, все было проработано до мельчайших подробностей. Огромный профессионал, настоящий», — сказал Миронов агентству ТАСС.

Евгений Миронов в начале своей актерской карьеры снимался у Александра Митты в драме «Затерянный в Сибири».

«Тогда я увидел его в работе: это неистовый человек. Он не знал, что такое обед на площадке. И очень сердился, когда прерывалась съемка, пусть даже только на час», — рассказал агентству Евгений Миронов.

По словам актера и режиссера Дмитрия Астрахана, Митта был тем режиссером, в котором было «великое сочетание таланта, профессии, жажды творчества и детской непосредственности».