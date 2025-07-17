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Сьогодні, 14:00

У Польщі закривають притулки для українців

Категория: Новини / Історія та суспільство

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Правительство Польши прекратит деятельность приютов для беженцев из Украины. Соответствующий законопроект одобрило правительство страны, пишет "Минфин" со ссылкой на Польское радио.

С 1 ноября в Польше так называемые центры коллективного размещения (OZZ) для беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп. К ним относятся:

  • пенсионеры,
  • беременные женщины
  • люди с инвалидностью.

Представитель польского правительства Адам Шлапка заявил, что формы помощи украинским беженцам меняются в соответствии с их текущими потребностями.

«Министерство внутренних дел и администрации считает, что сейчас тот момент, когда этот вид поддержки может быть прекращен», — сказал он.

Изменения в финансовой поддержке

В настоящее время более половины жителей центров коллективного размещения уже доплачивают за проживание и питание.

Йоанна Баханек, спикера мазовецкого воеводы, пояснила, что в течение первых 120 дней после прибытия в Польшу каждый беженец имеет право на бесплатное проживание.

«После этих 120 дней, которые отчисляются с первого дня въезда гражданина Украины в Польшу, начинается период финансового соучастия», — добавила она.

Для 6 000 беженцев, не относящихся к защищенным группам, планируется запустить программу «Вместе к независимости». Денежные средства ЕС будут направлены на субсидирование аренды квартир для украинцев и покрытие расходов на курсы польского языка.

К примеру, в центрах коллективного размещения в Мазовецком воеводстве сейчас проживает 3 000 человек, при этом доступно еще более 1 000 мест.




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