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Комітет Ради підтримав тимчасове бронювання для чоловіків у розшуку ТЦК. Міноборони проти

Категория: Новини / Події

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Оборонный комитет Рады поддержал законопроект, которым предусматривается возможность для мужчин в розыске ТЦК получить временную бронь от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вывод комитета и пресс-службу Кабмина.

Что предусматривает законопроект

Законопроект №13335 предусматривает возможность бронирования от мобилизации на срок до 45 дней для работников критически важных предприятий, если:

  • у них отсутствуют или неправильно оформлены военные учетные документы;
  • они не состоят на военном учете;
  • не уточнили персональные данные согласно Закону 3633-IX;
  • находятся в розыске (речь о розыске ТЦК, а не об уголовном розыске.

Такая бронь может быть предоставлена один раз в календарном году, со дня заключения трудового договора.

Также предлагается разрешить увольнение работников, которые в течение испытательного срока не привели свои документы в соответствие с требованиями законодательства.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять законопроект в первом чтении, доработать его, и внести на рассмотрение во втором чтении.

Реакция Минобороны

В Министерстве обороны не поддержали такой законопроект. В ведомстве объяснили свою позицию тем, что:

  • защита страны - обязанность граждан, закрепленная Конституцией;
  • бронирование возможно только для тех, кто состоит на воинском учете и имеет соответствующие документы;
  • законопроект предлагает дать бронь даже тем, кто в розыске или не стоит на учете - это "противоречит действующим законам".

Новые виды отсрочек в "Резерв+"

Напомним, вчера, 17 июля, в Минобороны анонсировали, что в приложении "Резерв+" появится возможность оформлять новые виды отсрочек от мобилизации.

В частности, в приложение добавят отсрочки для научных, научно-педагогических и педагогических работников высшего и профобразования.

 




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