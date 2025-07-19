Оборонный комитет Рады поддержал законопроект, которым предусматривается возможность для мужчин в розыске ТЦК получить временную бронь от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вывод комитета и пресс-службу Кабмина.
Что предусматривает законопроект
Законопроект №13335 предусматривает возможность бронирования от мобилизации на срок до 45 дней для работников критически важных предприятий, если:
- у них отсутствуют или неправильно оформлены военные учетные документы;
- они не состоят на военном учете;
- не уточнили персональные данные согласно Закону 3633-IX;
- находятся в розыске (речь о розыске ТЦК, а не об уголовном розыске.
Такая бронь может быть предоставлена один раз в календарном году, со дня заключения трудового договора.
Также предлагается разрешить увольнение работников, которые в течение испытательного срока не привели свои документы в соответствие с требованиями законодательства.
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять законопроект в первом чтении, доработать его, и внести на рассмотрение во втором чтении.
Реакция Минобороны
В Министерстве обороны не поддержали такой законопроект. В ведомстве объяснили свою позицию тем, что:
- защита страны - обязанность граждан, закрепленная Конституцией;
- бронирование возможно только для тех, кто состоит на воинском учете и имеет соответствующие документы;
- законопроект предлагает дать бронь даже тем, кто в розыске или не стоит на учете - это "противоречит действующим законам".
Новые виды отсрочек в "Резерв+"
Напомним, вчера, 17 июля, в Минобороны анонсировали, что в приложении "Резерв+" появится возможность оформлять новые виды отсрочек от мобилизации.
В частности, в приложение добавят отсрочки для научных, научно-педагогических и педагогических работников высшего и профобразования.