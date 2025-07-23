В Украине международное водительское удостоверение (МВУ) оформляется в сервисных центрах МВД на основании действующего национального водительского документа. Этот документ, имеющий форму бумажной книжечки, не является обязательным, однако дает право управлять транспортными средствами в более чем 100 странах мира. Срок его действия составляет 3 года, но не превышает срока действия национального водительского удостоверения.

Для получения МВУ необходимо лично обратиться в сервисный центр МВД и предоставить:

оригинал национального водительского удостоверения; паспорт гражданина Украины или ID-карту с информацией о месте регистрации (в том числе через «Дію»); заграничный паспорт (для корректной транслитерации имени и фамилии); справку о месте регистрации или справку ВПЛ; цветную фотографию 3,5х4,5 см на матовой бумаге; квитанцию об оплате услуги (оплатить можно на месте или онлайн).

Важно, чтобы фото было выполнено исключительно на матовой бумаге, так как на него ставится штамп подразделения, выдавшего документ. Без штампа удостоверение считается недействительным.

Клиент подписывает заявление на получение МВУ в присутствии администратора, после чего оплачивает услугу. Все документы после проверки возвращаются владельцу. Национальное водительское удостоверение не изымается.

Международное водительское удостоверение оформляется в течение 5 рабочих дней и действительно в течение 3 лет. При этом сдавать экзамены не требуется.

Зарегистрироваться на получение МВУ можно онлайн через систему «Е-запись» или мобильное приложение, а также через терминал в сервисном центре МВД.

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