С 16 по 20 июля в Умани прошёл личный чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ, который стал отборочным этапом к чемпионату мира. Спортсмены из Одессы завоевали на этих соревнованиях 6 медалей.

Воспитанница КДЮСШ №6 Альбина Якобчук, представляющая Одесскую областную школу высшего спортивного мастерства «Олимпиец», принесла в копилку команды 4 награды. Она стала чемпионкой Украины в соревнованиях смешанных четверок на дистанции 500 метров. Также Якобчук завоевала три бронзовые медали: на дистанции 1000 м (С-1), 500 м (С-2) и 200 м (С-2).

Ещё два комплекта наград оформил Вадим Бойчук, так же воспитанник школы «Олимпиец». Он занял второе место на дистанции 1000 м (К-2) и стал бронзовым призёром в составе четверки на дистанции 200 м.

К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Олег Жилкин и Николай Кравчук.

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