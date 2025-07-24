Президент Владимир Зеленский собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и заверил, что все договорились работать "исключительно конструктивно".

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Зеленский назвал разговор "откровенным и полезным". По словам президента, стороны договорились провести на следующей неделе "глубокую рабочую встречу по плану общих действий". А через две недели, мол, должен быть готов совместный план - какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества.

Президент обнародовал совместное фото со всеми участниками встречи.

Прямая речь: "Я благодарен всем участникам нашей сегодняшней встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД, генеральному прокурору. Спасибо за готовность работать в команде - в команде Украины. И ради интересов Украины. Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно.

Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим".

Почему это важно: Президент Зеленский до сих пор прямо не упоминает ни молниеносно подписанный 22 июля закон об ограничении полномочий антикоррупционных институтов, ни протесты против этого документа, которые прошли вечером вторника в правительственном квартале, фактически "под окнами" Офиса президента и еще в нескольких городах Украины.

Предыстория:

22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.

Однако вечером 22 июля на сайте Верховной Рады появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 о НАБУ и САП.

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