В 2025 году государство должно более 85 миллиардов гривен по решению судов и планирует выделить отдельный бюджет для выплаты этих долгов.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Марчак отметила, что раньше государство сразу перечисляло размер пенсии, назначенных в соответствии с решением суда, в то же время начисленные судами суммы доплат за прошлые периоды становились в очередь.

По ее словам, на 2025 год государство выплатило долги только по тем решениям, которые вступили в силу до 20 ноября 2020 года. Другие - до сих пор "стоят в очереди".

В ответ на это правительство утвердило постановление о едином порядке выплат пенсий и доплат, назначенных по решениям судов.

У Пенсионного фонда появятся отдельно выделенные средства именно на выплаты по судебным решениям. Также для выполнения судебных решений будут применяться одинаковые правила и для текущих судебных решений и для доначисленных доплат за предыдущие годы.

Выплаты будут осуществляться всем одновременно, пропорционально средствам, имеющимся в бюджете ПФУ в каждый конкретный месяц.

Кроме этого вся информация о решениях, принятых Пенсионным фондом на выполнение, будет содержаться на портале ПФУ.

Марчак добавила, что постановление правительства уже вступило в силу, продолжается техническая подготовка к ее реализации.

"Оно (постановление, - ЭП) - не "волшебная палочка", которая мгновенно закроет 85 млрд долгов. Но это системный, справедливый и прозрачный механизм, который позволяет начать движение в правильном направлении и вернуть государству репутацию того, кто выполняет взятые на себя обязательства", - отметила первый заместитель министра.





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