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Сьогодні, 10:00

Зеленський вніс до Ради законопроект із нормами про незалежність НАБУ та САП

Категория: Новини / Політика

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Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.

Источник: карта законопроекта

Детали: Ранее Зеленский сообщил, что он уже согласовал текст нового законопроекта, который должен "укрепить" независимость антикоррупционных органов, и что внесет его в ВР в четверг.

Там указано, что законопроект имеет целью "гарантировать укрепление институциональной независимости НАБУ и САП". Также президентская инициатива содержит:

  • генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, которые прямо касаются реализации прокурорами САП их полномочий. Письменные приказы административного характера относительно деятельности САП издаются по обязательному согласованию заместителя генпрокурора – руководителя САП;
  • сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайнам, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ;
     НАБУ может получить дела других органов, если там окажется их подследственность. Для этого необходимо решение директора НАБУ и согласование с прокурором САП;
  • руководитель САП может передавать дела НАБУ другим органам в случаях, когда НАБУ не может осуществлять досудебное расследование по объективным причинам;
  • прокуроры САП имеют возможность давать письменные указания детективам НАБУ, если детектив отказывается – за это предусмотрена ответственность;
  • сотрудникам НАБУ запретят выезд за границу на время военного положения, кроме служебных поездок;
  • генпрокурор может передавать дела БЭБ другим органам.

Знать больше: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

Что предшествовало: 

  • Сотрудники СБУ и ОГП провели по меньшей мере 70 обысков у 15 сотрудников Национального бюро расследований в разных областях Украины 21 июля. В НАБУ сообщали, что силовики не имели судебных постановлений на проведение обысков.
  • Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупцию в интересах олигархов. В то же время активизировалось Государственное бюро расследований с материалами о ДТП многолетней давности с участием сотрудников НАБУ.
  • 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
  • После этого Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов"

 

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