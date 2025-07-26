«Працювали й працюємо!»: ціни на одеському Привозі після прильоту (фото)

«Працювали й працюємо!» – перше, що я почула на одеському Привозі після нічної шахедної атаки. Так, Привоз працює. Щоправда, сьогодні не чути жартів. Хоча людей як і зазвичай багато. І продавці виклали свій товар (звісно, там, де можна), і рекламують його. А покупці придивляються і до товару, і питають про ціни, навіть торгуються.
Ключові моменти:
Ринок Привоз відкритий, незважаючи на дронову атаку минулої ночі – продавці вийшли, товар викладено, життя продовжується;
Гумор вщух, але покупці активно цікавляться цінами і торгуються, як завжди;
Овочі та фрукти: картопля – від 25 грн, помідори – до 100 грн, черешня – до 150 грн, полуниця – до 200 грн;
Молочка та яйця: яйця – від 55 грн за десяток, бринза – до 270 грн;
М’ясо та риба: яловичина – до 270 грн/кг, свинина – до 260 грн, судак – до 250 грн.
Так, життя на Привозі триває, хоча йому, бідному, таки дісталося…
Ну то й що там з цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
картопля – 25-35 грн;
цибуля – 25-35 грн;
помідори – 40-100 грн;
буряк – 35-50 грн;
кабачки – 20-45 грн;
огірки – 25-45 грн;
солодкий перець – 60-120 грн;
баклажани – 80-130 грн;
капуста – 30-40 грн;
часник – 140-150 грн;
морква – 50-70 грн;
зелень у пучках – від 5 грн;
кукурудза – 15-20 грн (за один качан).
Привоз, цены на овощи
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
яблука – 40-90 грн;
груші – 70-120 грн;
банани – 60-80 грн;
грейпфрути – 60-80 грн;
гранати – 180-230 грн;
лимони – 80-150 грн;
виноград – 90-200 грн;
хурма – 90-180 грн;
апельсини – 60-130 грн;
черешня – 60-150 грн;
вишня – 80-150 грн;
полуниця – 100-200 грн;
агрус – 160-200 грн;
персики – 50-100 грн;
абрикоси – 60-100 грн;
сливи – 70-90 грн.
На Привозе: кукуруза и черешня
Яблоки на Привозе
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
яйця (десяток) – 55-90 грн;
бринза – 200-270 грн;
сир – 100-160 грн.
Молочка на Привозе
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
задня частина – 240-270 грн;
теляча шия – 200-220 грн;
ребра – 130-170 грн;
антрекот – 180-200 грн.
Свинина
задня частина – 170-200 грн;
шия – 230-260 грн;
лопатка – 200-230 грн;
ребра – 210-220 грн;
сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 90-220 грн;
сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 140-240 грн.
Привоз, мясо
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
товстолобик – 50-110 грн;
карасі – 70-90 грн;
лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
судак – 150-250 грн;
короп – 80-150 грн.
На одесском Привозе после атаки 24 июля 2025