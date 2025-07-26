«Працювали й працюємо!»: ціни на одеському Привозі після прильоту (фото)

«Працювали й працюємо!» – перше, що я почула на одеському Привозі після нічної шахедної атаки. Так, Привоз працює. Щоправда, сьогодні не чути жартів. Хоча людей як і зазвичай багато. І продавці виклали свій товар (звісно, там, де можна), і рекламують його. А покупці придивляються і до товару, і питають про ціни, навіть торгуються.

Ключові моменти:

Ринок Привоз відкритий, незважаючи на дронову атаку минулої ночі – продавці вийшли, товар викладено, життя продовжується;

Гумор вщух, але покупці активно цікавляться цінами і торгуються, як завжди;

Овочі та фрукти: картопля – від 25 грн, помідори – до 100 грн, черешня – до 150 грн, полуниця – до 200 грн;

Молочка та яйця: яйця – від 55 грн за десяток, бринза – до 270 грн;

М’ясо та риба: яловичина – до 270 грн/кг, свинина – до 260 грн, судак – до 250 грн.

Так, життя на Привозі триває, хоча йому, бідному, таки дісталося…

Ну то й що там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 25-35 грн;

цибуля – 25-35 грн;

помідори – 40-100 грн;

буряк – 35-50 грн;

кабачки – 20-45 грн;

огірки – 25-45 грн;

солодкий перець – 60-120 грн;

баклажани – 80-130 грн;

капуста – 30-40 грн;

часник – 140-150 грн;

морква – 50-70 грн;

зелень у пучках – від 5 грн;

кукурудза – 15-20 грн (за один качан).





Привоз, цены на овощи

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 40-90 грн;

груші – 70-120 грн;

банани – 60-80 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 180-230 грн;

лимони – 80-150 грн;

виноград – 90-200 грн;

хурма – 90-180 грн;

апельсини – 60-130 грн;

черешня – 60-150 грн;

вишня – 80-150 грн;

полуниця – 100-200 грн;

агрус – 160-200 грн;

персики – 50-100 грн;

абрикоси – 60-100 грн;

сливи – 70-90 грн.

На Привозе: кукуруза и черешня

Яблоки на Привозе

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 55-90 грн;

бринза – 200-270 грн;

сир – 100-160 грн.

Молочка на Привозе

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-270 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 170-200 грн;

шия – 230-260 грн;

лопатка – 200-230 грн;

ребра – 210-220 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 90-220 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 140-240 грн.

Привоз, мясо





Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 50-110 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

короп – 80-150 грн.

На одесском Привозе после атаки 24 июля 2025









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