Як і на будь-який сезонний продукт, ціни на овочі та їх присутність на прилавках зумовлені порою року. Тому найдорожчим місяцем зазвичай є квітень, коли продукція на складах закінчується.

Далі ціни поступово зменшуються до мінімуму, який настає в серпні, коли збирають урожай і продукція потрапляє на ринки та в супермаркети. З вересня-жовтня вартість товарів зростає, аби досягти максимуму у квітні. Так відбувається щороку.

Після початку великої війни та окупації значної території на півдні ціни на овочі суттєво зросли, але сезонні коливання залишилися незмінними. Змінилися лише амплітуди.

У 2024 році ситуація склалася так, що літній мінімум був далеким від торішнього, а восени ціни почали швидко зростати. Результат – картопля, томати та інші овочі вдвічі дорожчі, ніж у цей час торік.

Чому так сталося і чи готуватися до дефіциту традиційних овочів?

Де вирощують овочі

Традиційно найбільше овочів в Україні вирощували на Херсонщині. На помідори та огірки з цього регіону припадали 40% річного врожаю країни або понад 90 тис. тонн. Крім того, на Херсонщині вирощували найбільше цибулі, перцю, моркви та баклажанів. До 2022 року з величезним відривом у вирощуванні овочів на другому місці перебувала Миколаївщина – 30 тис. тонн.

Внаслідок боїв та окупації частини Херсонської області овочева географія змінилася. Після втрати виробництв на півдні підприємці в інших областях прагнули заповнити ринок своєю продукцією. Деякі фермери переїхали з прифронтової зони.

"Українські підприємці зробили акцент на релокацію бізнесу не лише в сусідні центральні області, наприклад у Дніпропетровську, яка завжди вирізнялася високим рівнем виробництва, а й у північні – Рівненщину та Житомирщину, і західні – Львівщину, Волинь, Тернопільщину", – розповідає керівник проєкту "АПК-інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев.

Через рік після початку великої війни на першу позицію з вирощування овочів вийшла Миколаївська область, свідчать дані Держстату. Урожаї в області у 2023 році зросли вчетверо порівняно з 2021 роком до 130 тис. тонн (майже 50% усіх овочів в Україні). Серед лідерів 2023 року – Дніпропетровщина та Київщина. Набирають оберти західні регіони – Тернопільська, Львівська та Волинська області.

Спекотне літо 2024 року найбільше вдарило по півдню країни. Спека припала на період росту рослин і вплинула на кількість і якість урожаю.

Це основний фактор високих цін.

Куди поділася картопля

В Україні овочі вирощують переважно у відкритому ґрунті, тобто без використання теплиць чи парників. У секторі працюють невеликі фермери. Високі температури та нестача опадів мали кілька наслідків.

По-перше, ґрунтові овочі або не вродили, або виявилися значно гіршої якості, тож фермери не могли зібрати запланований урожай для продажу.

По-друге, навіть тепличні овочі, що росли у більш контрольованому середовищі, постраждали від аномальної погоди, адже допоміжні сітки не могли повністю закрити пекуче сонце.

У підсумку під час сезону, який мав бути найдешевшим завдяки овочам з відкритого ґрунту, ціни не опустилися до мінімуму, адже продукції з полів зібрали значно менше. Крім того, у країні пришвидшилася інфляція, що тисне на собівартість.

За словами Хорева, аграрії увійшли в сезон стабільно: релокація виробництва овочів відбулася, культури, яких не вистачало, були досаджені, але погодні умови внесли свої корективи.

"З липня і до вересня на більшості територій України або не було опадів, або їх було недостатньо. Липнева спека спричинила колосальні втрати. Через посуху багато що втратили, багато що не проросло. Вона вплинула і на овочі, які вирощувалися в цей період, і на закладання нового насіння, наприклад капусти чи моркви, які збираються зараз", – каже заступник Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Штучний крапельний полив рослин, де він був, не рятував: пекуче сонце пошкодило навіть тепличні овочі, які намагалися прикрити плівками та сітками. "Найбільше постраждала капуста, далі йде картопля, на третьому місці за втратами – цибуля. Але цибулі насадили дуже багато, тож навіть попри втрати пропозиція перевищує попит", – каже Хорев. За його словами, урожай картоплі скоротився на 20-50%.

Зменшився врожай і через переорієнтацію фермерів на інші культури в прагненні отримати більші прибутки.

"У 2023 році багато хто насадив овочів, проте ціни були низькі, на відміну від 2022 року. Відповідно, наступний сезон низка фермерів вирішила не засівати ті ж площі томатами і перцями, бо було не вигідно. Цьогоріч вони знову перейшли на інші культури, що наклалося на несприятливі погодні умови", – додає Марчук.

У 2024 році ціни на овочі, передусім картоплю, удвічі вищі, ніж минулого року фото getty images

Паралельно в аграріїв триває стандартне накопичення в сховища якісних овочів, які можна буде реалізовувати поступово і ще дорожче до лютого 2025 року. За словами Хорева, аграрії намагаються сховати врожай картоплі, аби заробити пізніше, але така стратегія може не спрацювати, якщо на ринок зайде імпорт.

В Україну вже завозять невеликі партії цієї культури з країн Балтії. Імпортна продукція цьогоріч буде якісніша, а високі ціни на українському ринку дозволять експортерам заробити навіть з урахуванням логістичних витрат. Тож логічно, що споживачі надаватимуть перевагу дешевому та якісному імпорту.

Отже, високі ціни цього сезону на борщовий набір зумовлені інфляцією, меншими засіяними площами та втратою врожаю через спеку.

Дещо інша ситуація з помідорами та огірками. Пропозиція, яка влітку завжди складалася з масового збору врожаю з відкритого ґрунту, не надійшла на ринок. Рослини просто не виросли. Вони виросли лише в невеликих господарствах, які могли збільшувати полив і ховати рослини від спеки.

Тож на полиці супермаркетів та ринків потрапили переважно тепличні овочі. Така продукція дорожча у виробництві, урожай у теплицях теж зменшився через спеку, тому пропозиція була значно менша за обсяги попередніх років. Продукція другого обороту з теплиць через погоду надходила на ринок пізніше. Зменшення пропозиції завжди означає зростання вартості. Як наслідок, ціни на овочі зараз значно вищі, ніж рік тому.

У мережі супермаркетів АТБ кажуть, що найбільше зросли ціни на борщовий набір (капуста, картопля, морква) і тепличну продукцію (огірки, томати). Порівняно з цінами 2023 року подорожчання за цими позиціями становить 20-100%.

Що буде з цінами і погодою

Найімовірніше, вартість овочів надалі зростатиме. "Піка росту цін ми ще не відчули. Тенденція така, що в листопаді-грудні цінова пропозиція буде зростати. Якщо лише не відбудеться дуже великого заміщення імпортом", – вважає Марчук.

В АТБ очікують, що темпи зростання цін будуть зрозумілі за підсумками збору врожаю в жовтні-листопаді. "У разі стандартної врожайності, відсутності екстрених відключень енергопостачання, при стандартному зберіганні продукції восени і взимку підвищення цін очікуємо лише на сезонні товари", – кажуть у мережі.

Наразі масового імпорту овочів немає. Зазвичай восени починається імпорт помідорів та огірків з Туреччини, де собівартість менша, ніж в Україні. "З початком імпорту отримаємо стабільність ринку за більш-менш стабільними цінами, але поки що маємо споживати цю дорожчу продукцію в менших обсягах", – каже Хорев.

Аналітик також вважає, що ціни на капусту та картоплю вирівняються з подальшим збором урожаю, який за сприятливої погоди може бути більш успішним. Це дозволить закласти обсяги на зберігання та вивільнити частину продукції на ринок. Схожа ситуація з пізніми сортами моркви та інших коренеплодів.

Проти вирівнювання цін грає наближення холодів, що зобов'яже комбінати вмикати опалення в теплицях. Це додаткові витрати. Якщо повернуться відключення електроенергії, собівартість може зрости ще більше.

Утім, про дефіцит овочів не йдеться. Якщо на ринку не вистачатиме певної продукції чи продукції вищої якості, цю прогалину покриє імпорт.

Прогнозувати ціни 2025 року неможливо, адже кількість опадів та температурні рекорди з року в рік відрізняються і фермери можуть зіткнутися з новими викликами.

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