Реальный дефицит Украины для покрытия всех военных и бюджетных расходов, который необходимо покрывать за счет внешней помощи, в 2025-2026 годах примерно равен показателю 2024 года и составляет около $90 млрд ежегодно, считает руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

“Общая потребность Украины во внешней помощи — и финансовой, и военной — составляет в среднем за 24, 25, 26 год примерно $90 млрд”, — сказал он во время дискуссии “Что ждет экономику в 2025 году и далее”, организованной Центром экономической стратегии в пятницу.

Паращий отметил, что в 2024 году расходы на оборону и безопасность составили примерно $95 млрд, в этом году, скорее всего, вырастут до $100-105 млрд, а в 2026 году, по словам нового министра обороны Дениса Шмыгаля потребность может достигать $120 млрд.

Он напомнил, что другие потребности государственного бюджета равны примерно $42 млрд, тогда как налогами, сборами, дивидендами, финансированием за счет прибыли НБУ Украина в этом году сможет собрать около $55 млрд.

“То есть дыра у нас примерно 142-55 — это гораздо больше, чем цифра по финансовому дефициту”, — пояснил свои расчеты аналитик Concorde Capital.

По его словам, в основном за счет программы ЕРА (из-за замороженных российских активов) и программы Ukraine Facility от ЕС, а также остатка ранее утвержденной военной помощи от Соединенных Штатов, в этом году эта потребность будет закрыта.

“Будем надеяться, что новая администрация (США) все-таки будет предоставлять и по новым каким-то программам помощь. Но самый большой вопрос сейчас, к сожалению, это финансирование войны в 26-м году, потому что потребность наша общая — и финансовой, и военной помощи — в следующем году может достигать до 100 миллиардов долларов. И как перекрыть эту потребность, к сожалению, пока остается очень большим вопросом”, — подытожил Паращий.

Как сообщалось, на этой неделе президент Украины Владимр Зеленский сообщил, что Украине необходимо закрыть дефицит $65 млрд в год, из которых $40 млрд — потребности бюджета и $25 млрд — отечественного оборонного производства.