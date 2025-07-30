С 1 августа Укрзализныця запускает тестовый этап верификации пассажиров при покупке или возврате билетов на ряд популярных внутренних поездов. Для этого будет использоваться электронная подпись через сервис Дія.Подпись.

На первом этапе изменения коснутся следующих направлений:

№105/106 Одесса – Киев; №91/92 Львов – Киев; №29/30 Киев – Ужгород; №12 Львов – Одесса; №27/28 Киев – Чоп.

Важно: билеты на эти поезда можно будет приобрести только онлайн, кассы обслуживать эти направления не будут.

О новых правилах сообщили в пресс-службе Укрзализныци, отметив, что цель нововведения – это борьба со злоупотреблениями при покупке билетов, включая перекупку и спекуляции. Верификация личности с помощью «Дія.Подпись» позволит убедиться, что билеты приобретаются реальными пассажирами.

Исключение составляют рейсы со специальным резервом для военных. Они смогут и далее бронировать, и покупать билеты на такие поезда через специальный сервис «Укрзализныци» и платформу «Армія+».

Нововведение пока носит тестовый характер, но в будущем систему верификации могут расширить на другие рейсы.

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