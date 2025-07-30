Национальный банк рассматривает возможность постепенно изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек.

Как передает Экономическая правда, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отмечают, что если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги.

"Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", - считают в НБУ.

Поэтому Национальный банк предлагает с 1 октября 2025 года начать постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения. Соответственно прекратится чеканка этих монет и пополнение ими наличного обращения (дополнительный выпуск).

Однако эти разменные монеты и в дальнейшем будут оставаться в обращении (до принятия Нацбанком отдельного решения об их окончательном изъятии).

Банки Украины смогут принимать от граждан и бизнеса монеты номиналом 10 копеек для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций, отмечает регулятор.

В то же время, попадая в банки, такие монеты не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Кроме того, эти разменные монеты продолжат выполнять функцию средства платежа в торговой сети: при наличии у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и в дальнейшем ими рассчитываться, а при наличии таких монет у продавца, он сможет выдать покупателю сдачу этим номиналом.

В то же время, если во время наличных операций нет монет номиналом 10 копеек, предлагается применять правила округления общих сумм в чеке.

Так, с 1 октября 2025 года при расчетах наличными за товары (работы, услуги) проводить округление общих сумм в чеке предлагается по следующим правилам:

Сумма, заканчивающаяся от 1 до 24 копеек - округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек; Сумма, заканчивающаяся от 25 до 49 копеек - округляется в сторону увеличения до 50 копеек; Сумма, заканчивающаяся от 51 до 74 копеек - округляется в сторону уменьшения до 50 копеек; Сумма, заканчивающаяся от 75 до 99 копеек - округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.







