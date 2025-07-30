Длительная засуха и изменения климата способствовали распространению саранчи, которая движется из прифронтовых регионов и уничтожает урожай этого года. Как передает LIGA.net, об этом сообщил менеджер по развитию агротехнологий Южного региона LNZ Group Сергей Корнюшенко в комментарии SuperAgronom.com.

По словам Корнюшенко, нашествие саранчи, сейчас фиксирующееся в Запорожской и Днепропетровской областях, можно было спрогнозировать, если бы проводился мониторинг ее кладок и контролировалось начало миграции.

"Скажем так, никто не проводил такой мониторинг, преимущественно из-за военных действий, ведь саранча распространялась из прифронтовых регионов. Сейчас с саранчой бороться очень сложно, нужны комплексные меры", – подчеркнул Корнюшенко.

Он добавил, что ранее, во время вспышек саранчи, для борьбы применяли авиацию, но сейчас этот метод невозможен из-за военных действий.

Ситуацию осложняет также и то, что урожай в южных регионах, в частности в Николаевской области, уже уничтожили жара и засуха, поэтому аграрии не видят смысла тратить деньги на обработку полей.

"Подсолнечник уже просто "горит" из-за засухи и жары, на урожай аграрии уже не надеются. Соответственно, бороться за такие посевы нет ни средств, ни желания", – пишут в издании.

Системные инсектициды дают ограниченный эффект, поскольку саранча погибает только после того, как съест обработанное растение.

Есть фумигационные машины для быстрой обработки, но направление движения вредителя трудно спрогнозировать, потому что он часто летит по ветру.