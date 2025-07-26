Читаю заголовок: «Мероприятия по борьбе и мониторингу саранчи проводятся уже в четырёх областях Украины» — и не покидает ощущение дежавю. Секундочку, думаю, где-то я это уже видел. Точно! Это же та самая история, как Пушкин боролся с саранчой на Херсонщине. Командировка века, затмившая все антипаразитарные кампании Российской империи.

В 1823 году в Одессу прибыл молодой поэт в звании коллежского секретаря — сегодня мы бы сказали: «временно отстранённый звёздный блогер в ссылке». Место службы — канцелярия губернатора Новороссийского края, графа Воронцова. Того самого Воронцова, которого поэт весьма язвительно «пропиарил» в эпиграммах.

Чтобы избежать лишних скандалов, Воронцов решил направить Пушкина в очень важную государственную экспедицию — следить за саранчой. Миссия поэта: изучить масштабы бедствия, выяснить методы борьбы и… не возвращаться слишком быстро.

Короче говоря, это была первая в истории экологическая командировка с элементами троллинга.

Пушкин, как подобает поэту, подошёл к делу творчески. Пока чиновники писали тяжеловесные отчёты о «высоком уровне поедания» и «низкой эффективности дыма», наш герой сдал блестящий по форме и по сути документ:

САРАНЧА

23 мая — Летела, летела,

24 мая — И села;

25 мая — Сидела, сидела,

26 мая — Всё съела,

27 мая — И вновь улетела.

Коллежский секретарь Александр Пушкин.

Вот так он и «промониторил». Без таблиц, без графиков, без PowerPoint, но с рифмой. Его отчёт сегодня мог бы разойтись в TikTok, если бы не тот досадный нюанс с XIX веком.

Чиновники возмутились: мол, несерьёзно! А потом посмотрели на свои доклады — десять страниц про «фенологические особенности инвазии» — и поняли, что по сути Пушкин всё сказал.

Прошло два столетия, а саранча снова над украинскими степями. И снова чиновники составляют отчёты. Но что-то подсказывает: если бы тогда в Херсоне прислушались к поэту и просто прогнали саранчу, пока она сидела, глядишь, и сейчас не пришлось бы обрабатывать поля дронами и молитвами.

Кстати, может, зря мы так поспешили с демонтажом памятников Пушкину? Ведь именно он первым задокументировал в стихах климатическую катастрофу. И вообще — кто ещё из поэтов с такой иронией описал экологическую драму: «сидела, всё съела и вновь улетела»?

Может, саранча вернулась мстить за коллежского секретаря? Или это просто очередная кармическая шутка истории. Но одно ясно точно: Пушкин, в отличие от многих борцов с саранчой, по крайней мере понимал, что она делает. И успел это зарифмовать.

А мы? А мы пишем стратегии, создаём межведомственные комиссии и ждём, пока она снова всё съест и улетит.

Нет пророка в экологии — особенно если он пишет в стихах.





По материалам ТГ канала "Министр в отставке"