Чистый спрос населения Украины на наличный доллар во втором квартале 2025 года резко снизился - до $0,1 млрд с $1,9 млрд в первом квартале, тогда как общий спрос на наличную валюту - до $0,8 млрд с $2,8 млрд.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, передает "Интерфакс-Украина".

В нем отмечается, что улучшение курсовых ожиданий домохозяйств как в начале года, так и в среднем за второй квартал в сочетании с относительной стабильностью гривны к доллару и ростом доходности гривневых инструментов сдерживало спрос на наличную валюту.

Сезонные факторы тоже поддерживали предложение наличной иностранной валюты. Кроме того, благодаря смягчению ряда валютных ограничений для бизнеса со стороны НБУ часть "серого" спроса, вероятно, перешла из наличного в безналичный сегмент.

Кроме того, в апреле-июне 2025 года ежемесячный чистый спрос на наличную иностранную валюту упал до самого низкого уровня с октября 2023 года - в среднем $0,3 млрд.

Для сравнения: в тот же период 2024 года он составлял в среднем $0,8 млрд, а в январе 2025 года - $1,3 млрд.

"Зато в безналичном сегменте валютного рынка чистый спрос на иностранную валюту во втором квартале 2025 года вырос", - говорится в отчете.

Кроме всего прочено на рынок выплеснули огромное количество валюты для оплаты "картонных протестов" подобные мероприятия требуют большого количества наличности, которую получают от продажи наличного доллара.

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