Україна проситиме у НАТО додатково $20 млрд допомоги, щоб не втратити ініціативу у війні – Politico

Україна звернеться до союзників із проханням надати додаткові $20 млрд військової допомоги на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 18 червня. Про це пише Politico з посиланням на високопоставленого представника Міноборони України. Кошти потрібні для збереження нинішньої переваги на полі бою.





Деталі

Україна планує звернутися до кількох країн-партнерів із проханням надати від $2 млрд до $6 млрд кожна, щоб сукупно залучити $20 млрд, розповів співрозмовник видання. Йдеться як про пряме фінансування, так і про кредити.

Питання додаткової підтримки вже обговорювали міністр оборони Михайло Федоров та інші українські урядовці під час зустрічей із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади, кажуть джерела, обізнані з переговорами.

Додаткове фінансування планують спрямувати на системи протиповітряної оборони, закупівлю озброєнь у межах програми PURL під егідою НАТО, а також на дрони, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні спроможності та прямі закупівлі продукції українських оборонних компаній.

За словами співрозмовника видання, мета полягає в тому, щоб використати нинішню динаміку війни до того, як Росія адаптується до нових українських технологій.

Він наголосив, що Україна останніми місяцями значно наростила виробництво й застосування дронів і ракетних систем, які використовуються як на фронті, так і для ударів по логістичній інфраструктурі, нафтопереробних заводах, портах та інших стратегічних об’єктах на території РФ.

«Усі бачать, що Росія палає, і ми хочемо, щоб вона палала ще сильніше, але для цього нам потрібні кошти», – сказав чиновник.

Контекст

Бюджет України на оборону у 2026 році становить 4,4 трлн грн (близько €85 млрд). Додатковий фінансовий ресурс сформований завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема програмам ЄС обсягом €90 млрд. У 2026 році Україна очікує отримати €45 млрд, з яких €31,8 млрд спрямують на посилення обороноздатності, а €13,2 млрд – на покриття дефіциту бюджету та загальну бюджетну підтримку.

За даними Міноборони, міжнародні партнери вже пообіцяли надати цього року $38 млрд військової допомоги. Якщо Київ отримає додаткові $20 млрд, загальний обсяг двосторонньої військової підтримки наблизиться до цільового показника у $60 млрд, який раніше озвучував генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Наприкінці квітня WSJ із посиланням на джерела повідомила, що Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету близько €19 млрд уже в 2027 році, навіть попри погоджений ЄС пакет фінансування на €90 млрд ($105 млрд). За словами неназваних депутатів, поточна допомога може не покрити зростаючі витрати на війну та базові державні потреби.

Йдеться про розрив у фінансуванні ключових видатків бюджету – соціальних виплат, зарплат у державному секторі, підтримки інфраструктури та частини оборонних витрат, які не закриваються міжнародною військовою допомогою.





Джерело