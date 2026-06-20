Надежды Украины и ее сторонников в ЕС на скорейшее открытие кластеров не удалось подтвердить решением саммита Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении редакции, и источники в Брюсселе

Дословно издание: "Несмотря на ожидания Украины (которые сохраняются и по сей день) относительно того, что ЕС сможет открыть в июле остальные 5 кластеров вступительных переговоров, этот тезис не удалось закрепить в решении саммита ЕС, проходящего в Брюсселе".

Детали: В выводах саммита по Украине есть слова о необходимости открытия следующих кластеров, но в них нет ни упоминания о необходимости открыть все кластеры, ни указания временных рамок.

"Европейский совет приветствует… открытие 15 июня 2026 года кластера "Основы" и с нетерпением ожидает открытия других кластеров в соответствии с подходом, основанным на заслугах", – говорится в решении.

"ЕП" подчеркивает, что формулировка "подхода, основанного на заслугах", могла быть использована для задержки открытия последних кластеров – в частности, до проведения Украиной определенных реформ.

По словам одного из собеседников издания, вопрос об открытии всех кластеров поднимали на заседании Евросовета президент Владимир Зеленский и "несколько лидеров государств", но было очевидно, что голосов не хватает.

"Требуется единодушие, а его не было", – пояснил собеседник.

Он добавил, что дискуссии по этому поводу фактически не было, поскольку не видели перспектив принятия решения в том виде, который был бы желателен для Киева.

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