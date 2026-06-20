Уго Полетті: Україна має перемагати не лише на полі бою, а й у боротьбі за власний образ у світі «Відновлення після тотальної війни», Ukrainian Cosmopolis

На форумі «Відновлення після тотальної війни», організованому UKRAINIAN COSMOPOLIS в Одесі, італійський журналіст, підприємець і засновник англомовного видання The Odessa Journal Уго Полетті поділився своїм баченням того, як Україну сприймають у Європі та які виклики постають перед країною в інформаційній і культурній площині.

Журналіст уже дев’ять років живе в Одесі й залишався в місті протягом усього періоду повномасштабної війни. Саме тому він став одним із тих голосів, які доносили до європейської аудиторії реальну картину подій в Україні.

За словами Полетті, війна показала йому, наскільки потужним залишається вплив російської пропаганди в Італії та інших країнах Європи. Він розповів, що багато його співвітчизників були готові вірити наративам Кремля про «провину» України або небажаність надання військової допомоги.

«Я зрозумів, наскільки сильною є російська пропаганда в Італії. Мої інтерв’ю з Одеси допомагали боротися з фейками та хибними концепціями, але це була справді важка інтелектуальна боротьба», – зазначив Уго Полетті.

На його думку, сьогодні Україна має вести боротьбу не лише на фронті, а й за свій міжнародний імідж. Багато європейців донедавна майже нічого не знали ні про Україну, ні про Одесу, тому кожен сигнал, який надходить із країни, формує її образ у світі.

Водночас журналіст висловив критичне ставлення до деяких внутрішніх культурних дискусій в Україні, пов’язаних із забороною російської музики, ставленням до постатей Ісаака Бабеля та Михайла Булгакова, а також до російської мови. На його переконання, такі питання часто незрозумілі для європейської аудиторії та можуть використовуватися російською пропагандою.

Особливу увагу Полетті приділив необхідності відокремлювати державу-агресора від культури, мови та окремих людей, які не підтримують політику Кремля. Він нагадав, що в історії Європи навіть після найкривавіших конфліктів колишні вороги ставали партнерами.

«Війни відбуваються між державами, а не між народами. Атака на одну мову чи культуру – це інгредієнт для того, щоб війна тривала вічно», – наголосив журналіст.

На завершення Уго Полетті підкреслив, що його особиста амбіція – бачити Україну країною, куди іноземці приїжджають не лише як туристи, а й для життя та інвестицій. Саме тому, переконаний він, Україні важливо залишатися відкритою, демократичною та зрозумілою для світу, адже боротьба за свободу відбувається не лише на передовій, а й у сфері ідей, символів та міжнародного сприйняття держави.