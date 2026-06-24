ЄС посилить розслідування проти Meta стосовно дизайну, що викликає залежність від соцмереж у дітей – Bloomberg

Європейський Союз готується посилити розслідування щодо Meta Platforms Inc., яку підозрюють у тому, що її продукти можуть викликати залежність у дітей. Таким чином Брюссель продовжує нарощувати регуляторний тиск на американську технологічну компанію. Про це 23 червня пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

За даними джерел, Європейська комісія планує оприлюднити попередні висновки, у яких Facebook та Instagram звинувачуються у використанні маніпулятивних елементів дизайну, що нібито утримують увагу неповнолітніх користувачів і сприяють формуванню залежної поведінки. Дата публікації цих висновків поки не визначена, оскільки процес не є публічним.

У Meta відмовилися від коментарів, а в Єврокомісії також не розкривали деталей розслідування.

Контекст

Розслідування розпочате у травні 2024 року в межах Закону про цифрові послуги (DSA) – регуляторного акту ЄС у сфері модерації контенту. Справу відкрили через низку можливих порушень, зокрема твердження про те, що інтерфейси платформ можуть шкодити добробуту дітей через так званий ефект кролячої нори, коли алгоритми безперервно підкидають новий контент і утримують користувача в стрічці.

Європейські регулятори зараз зосереджені на посиленні захисту дітей в інтернеті. Регулятори прагнуть змусити платформи ефективніше блокувати доступ неповнолітніх до контенту для дорослих і запровадити суворіші механізми перевірки віку. Окремо у квітні Єврокомісія вже звинуватила Meta у недостатніх заходах для недопущення дітей на її платформи.

Ці дії є частиною глобальної тенденції посилення захисту дітей від ризиків соціальних мереж на тлі занепокоєння батьків і законодавців щодо кібербулінгу та впливу соцмереж на психічне здоров’я. Велика Британія та інші країни також розглядають додаткові обмеження для неповнолітніх, наслідуючи приклад Австралії, яка вже запровадила подібні заходи. Єврокомісія також вивчає можливість аналогічних рішень залежно від рекомендацій експертної групи, які очікуються наступного місяця.

У США Meta та інші великі соціальні платформи стикаються з тисячами судових позовів. Платформи звинувачують у тому, що їхні продукти є залежними та спричиняють кризу психічного здоров’я серед підлітків. Понад 1300 шкільних округів подали скарги, стверджуючи, що Instagram і YouTube погіршують навчальне середовище. Окремі позови подали також тисячі учнів, батьків і молодих людей.

Перший із таких процесів відбувся цього року в Лос-Анджелесі, де присяжні визнали, що Instagram і YouTube завдали шкоди психічному здоров’ю 20-річної жінки. Компанії були зобов’язані виплатити їй $6 млн компенсації.

ЄС натомість обирає регуляторний шлях, а не судові позови. Попередні висновки є другим формальним етапом розслідування за DSA. Після їхнього оприлюднення Meta матиме змогу захищати свою позицію та запропонувати зміни для усунення претензій Єврокомісії. У разі невиконання вимог компанії може загрожувати штраф до 6% від річного світового обороту.

Раніше в межах цього закону вже були накладені штрафи: €120 млн на X у грудні та €200 млн на Temu минулого місяця. X оскаржує це рішення.





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