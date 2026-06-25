Пляж, на котором в результате атаки российского беспилотника во вторник погибла женщина и пострадал мужчина, не относится к официально разрешенным зонам отдыха.

Источник: исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль

Прямая речь: "Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Призываю жителей и гостей города пользоваться только официально разрешенными зонами отдыха, к которым, по состоянию на сегодня, пляж, на котором произошла трагедия, не относится".

Детали: Коваль добавил, что даже в разрешенных местах отдыха безопасность должна быть превыше всего.

Прямая речь: "Во время воздушной тревоги, объявленной сегодня, в частности через систему оповещения с помощью громкоговорителей, необходимо было немедленно покинуть пляж и море и направиться к укрытиям. На месте происшествия размещены указатели к ближайшему мобильному укрытию и парковке, которые можно было использовать для защиты".

Что предшествовало:

23 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате удара погибла 26-летняя женщина, отдыхавшая на пляже, ещё один мужчина получил ранения.

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