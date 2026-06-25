Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой противоречивый закон относительно деклараций добропорядочности и родственных связей судей – который, несмотря на отметку "евроинтеграционного", противоречит тому, что должна выполнить Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

24 июня в информации о законопроекте №13165-2 (об изменениях в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судей и родственных связей судьи) на сайте Верховной Рады появилось обновление о том, что закон возвращен с подписью президента и начинается рассылка акта.

9 июня Рада приняла его во втором чтении и в целом.

Этот проект, несмотря на отметку евроинтеграционного, вызывает критику в экспертном сообществе. В частности, в организации DEJURE настаивают, что он не решает проблему, из-за которой был разработан.

Также изменение правил относительно деклараций добропорядочности является требованием так называемого "плана Качки-Кос" (пункта 8) – однако принятый законопроект прямо противоречит требованиям этого пункта. В частности, план требует "временного привлечения независимых международных экспертов" для проверки деклараций судей Верховного суда. Подобных норм в принятом проекте нет.

Подробно о проблемах с проектом читайте в статье "Европейская" имитация реформы,

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