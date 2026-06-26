Помощник российского диктатора Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров обвинили Соединенные Штаты в предательстве так называемого "духа Анкориджа" – концепции, которой Москва обозначала свои надежды на сдачу Украины.

Источник: Reuters

Детали: В течение последних трех дней сразу трое российских высокопоставленных чиновников заявили, что США отказались от обязательств, взятых во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в августе прошлого года.

Формулировка "дух Анкориджа" (или "договорённости Анкориджа") долгое время служила для российской дипломатии и пропаганды ключевым инструментом давления. Этим термином Кремль обозначал свою уверенность в том, что Трамп поддерживает главное требование РФ – передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса в обмен на временное замораживание линии фронта. Хотя США никогда официально не подтверждали существование таких договоренностей, Россия активно использовала эту формулировку для создания иллюзии согласия Вашингтона.

Теперь в Кремле признали, что концепция "духа Анкориджа" окончательно провалилась. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что только РФ осталась верна договоренностям, тогда как США не смогли выполнить свою часть соглашения. Он подчеркнул, что Москва больше не ждет выполнения этих условий, а стремится исключительно к собственной "победе".

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошел дальше и назвал встречу на Аляске американским "уловкой", призванной выиграть время для перевооружения украинской армии. Его заместитель Сергей Рябков также констатировал отход США от "фундаментальных договоренностей", хотя и отметил, что контакты с Вашингтоном будут продолжаться.

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"Мы видим, что курс Вашингтона всё больше приближается к самой яростной антироссийской политике, которую проводят ближайшие европейские союзники США – в частности, Великобритания и Франция", – заявил Рябков.

Аналитик Международной кризисной группы Олег Игнатов отмечает, что за этими обиженными формулировками скрывается глубокое разочарование Кремля. Россия рассчитывала, что США выступят посредником и помогут завершить войну на выгодных для РФ условиях, однако с февраля внимание Трампа сместилось на противостояние с Ираном.

Что предшествовало:

15 августа 2025 года Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на военной базе в городе Анкоридж на Аляске. Саммит завершился без каких-либо официальных заявлений о достижении договоренностей или прекращении огня. Однако сразу после этого в российском официальном дискурсе появилась формулировка "дух Анкориджа".

В октябре 2025 года Сергей Рябков заявлял, что "духу Анкориджа нет альтернативы" и что эта встреча заложила рамки, в которых должна происходить дальнейшая работа. Однако уже в начале 2026 года российская риторика начала меняться. В марте Сергей Лавров с сожалением констатировал, что дружеская атмосфера переговоров нивелируется, а сам "дух Анкориджа испаряется" из-за позиции США.

23 июня заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негри заявил, что Вашингтон поддерживает Украину в защите её свободы и суверенитета, а также призвал Россию немедленно вернуться к переговорам и заключить мирное соглашение, поскольку время в этой войне играет против Москвы.

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