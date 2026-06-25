«Південний Шевченко Рокфест. Кобзар» об’єднає Одесу та Херсонщину

28 червня, у День Конституції України, в одеському парку Шевченка відбудеться IV фестиваль «Південний Шевченко Рокфест. Кобзар», який збере на одній сцені музикантів, митців та шанувальників української культури з різних регіонів країни.

Про програму та особливості фестивалю організатори розповіли під час пресконференції в офісі Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України.

Голова обласної організації НСЖУ Юрій Работін наголосив на особливому значенні культурних заходів у воєнний час:

«Багато днів іде війна. Але те, що робиться в Одесі, має бути прикладом для всієї України. Одеса була і лишається культурною столицею нашої держави».

Фестиваль було засновано у Херсоні у 2019 році з метою популяризації української рок-музики та творчої спадщини Тараса Шевченка. За словами співорганізаторки Юлії Цуценко, за кілька років проєкт переріс регіональний формат і став всеукраїнським.

«Південний Шевченко Рокфест мав за мету популяризацію української рокової музики, української спадщини, розвиток сучасної молодіжної культури та підтримку творчого потенціалу талановитої молоді».

Цьогоріч фестиваль об’єднає творчі сили Херсонщини та Одещини. На сцені «Мушля» виступатимуть гурти з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Херсона та інших міст України. Хедлайнером стане відомий український рок-гурт «Тінь Сонця».

Організаторка фестивалю Олена Звягіна зазначила, що відродження заходу після початку повномасштабної війни стало для неї особистою справою:

«Першою думкою було провести цей фестиваль на пам’ять про чоловіка, який допомагав його створювати і загинув на фронті. Я дуже хочу подякувати Одесі за те, що нас не просто прийняли, а обігріли як своїх дітей».

Окрім концертної програми, на гостей чекають ярмарок майстрів, дитяче містечко, фудкорти, аукціони, творчі локації та зустрічі з діячами культури. Також у бібліотеці імені Михайла Грушевського відбудеться круглий стіл «Українська мова героїв», участь у якому візьмуть представники культурної спільноти та голова Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Ніщук.

Ведучий фестивалю Максим Трубніков запросив одеситів та гостей міста долучитися до події:

«Ми привернемо увагу до українського року. Фестиваль буде йти мейнстрімом саме серед рокових гуртів і стане майданчиком для нових творчих відкриттів».

Офіційне відкриття фестивалю відбудеться о 14:00 на сцені «Мушля» в парку Шевченка. Організатори наголошують, що під час заходу буде забезпечено всі необхідні заходи безпеки, а поруч із концертним майданчиком працюватиме укриття на стадіоні «Чорноморець».

Цікаво, що ведучий фестивалю та музикант Максим Трубніков став героєм низки живописних робіт сучасного українського художника Ігоря Назаренка. Ці полотна є своєрідним мистецьким літописом української музичної сцени, а ознайомитися з ними можна на офіційному сайті митця.