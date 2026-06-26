Після перемог на мистецьких преміях художницю Джейн Аллан звинуватили у копіюванні чужих творів

Австралійську художницю Джейн Аллан, переможницю двох мистецьких премій, звинувачують у копіюванні робіт у художників Жана-Мішеля Баскії та Ніколаса Гардінга.

Про це повідомляє The Guardian.

Майже через рік після того, як Джейн Аллан отримала нагороду за свою картину "Дослідники узбережжя" у головній категорії премії Doyl Art Award за пейзаж на суму 20 тисяч австралійських доларів (13 800 доларів США), комітет, який присудив цю премію, заявив, що вона виглядає як "імітація" роботи Гардінга Two Estuary Figures ("Дві фігури в естуарії").

У заяві комітету також йдеться про те, що він ситуацію "сприймає серйозно" і планує дослідити способи, як зробити процес оцінювання більш надійним. Наразі вирішується питання щодо повернення коштів.

Також австралійське видання ABC опублікувало заяву артдилера Філіпа Бейкона, який представляє спадок художника Ніколаса Гардінга, що робота є "відвертою копією" картини художника "Дві фігури в естуарії" 2011 року. За його словами, їх відрізняє лише масштаб.

"Дослідники узбережжя" Джейн Аллан

"Дві фігури в естуарії" Ніколаса Гардінга

Невдовзі після цих звинувачень Національна портретна галерея в Канберрі в Австралії заявила, що картина Аллан Weight of the Mind's Periapt ("Вага періапта розуму"), яка була фіналісткою головної премії галереї Darling portrait prize у 2022 році та отримала того ж року нагороду Art Handler's Award у розмірі 2000 доларів, "явно склалася під впливом" робіт Жана-Мішеля Баскія.

Без назви (Дві голови на золоті) Жан-Мішеля Баскія

"Вага періапта розуму" австралійської художниці Джейн Аллан

У галереї зазначили, що робота художниці схожа за композицією, стилем та змістом на роботу нью-йоркського художника "Без назви (дві голови на золоті)" 1982 року.

"Хоча галерея регулярно переглядає умови своїх премій, вона завжди вимагала від художників декларувати, що вони подають оригінальні витвори мистецтва", – сказав речник галереї The Guardian, підтверджуючи, що установа відзначила схожість роботи з картиною Баскія під час її подання.

У заяві спадкоємців Гардінга зазначили, що інцидент послужив "нагадуванням про важливість належної перевірки, походження та поваги до інтелектуальної власності митців".

Ні Аллан, ні спадкоємці Баскія наразі не коментували цього питання.





Джнрело