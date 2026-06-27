Компания Microsoft объявила о продлении технологической поддержки Украины до конца 2027 года: она и в дальнейшем будет предоставлять бесплатные облачные сервисы государственным учреждениям, образовательным заведениям и органам региональной власти по всей стране.

Об этом сообщили в компании Microsoft.

Начиная с 2022 года, Microsoft предоставляет Украине технологическую и кибербезопасную поддержку, а также другую помощь, позволяющую обеспечивать работу критически важных цифровых сервисов во время войны.

Общий объем поддержки со стороны Microsoft уже превысил 700 миллионов долларов, сообщили в компании на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, Польша.

"Перенеся основные сервисы в облачную инфраструктуру в Европе, Украина обеспечила бесперебойную работу ключевых государственных услуг — от социальных выплат и сбора налогов до бизнес- и земельных реестров", — говорится в сообщении.

В рамках этой программы Microsoft продолжает поддерживать Украину по нескольким ключевым направлениям.

Речь идет, в частности, об усилении критически важной киберзащиты страны от постоянных угроз и поддержке организаций, которые документируют военные преступления против гражданского населения с помощью технологий и возможностей работы с данными.

Напомним:

ИТ-отрасль Украины в 2025 году продемонстрировала рост объемов экспорта после двух лет сокращения.

Министерство цифровой трансформации и Microsoft подписали меморандум о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта, внедрения инноваций и совершенствования цифровой инфраструктуры в Украине.

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