Забудовниу зник! Будівельні проєкти компанії «Ханнер» в Одесі залишаються замороженими

Власник компанії «Ханнер» Гердас Дубріцкас заморозив усі свої будівельні проекти в Одесі та втік до Іспанії. Найбільших втрат зазнали інвестори проекту «Дербі Хаус» на Фонтанській дорозі, 6, де було продано безліч квартир.

Будівельні проєкти компанії «Ханнер» в Одесі опинилися у стані повної або часткової зупинки, що викликає занепокоєння інвесторів та мешканців житлових комплексів. За інформацією, яку поширюють представники інвесторів, власник компанії Гердас Дубрицкас залишив Україну, а реалізацію будівельних проєктів фактично призупинено.

Найбільших втрат, за словами інвесторів, зазнали покупці квартир у житловому комплексі «Дербі Хаус» на Фонтанській дорозі, 6. Будівництво п'яти секцій комплексу наразі повністю зупинене, хоча значну частину квартир було реалізовано.

У замороженому стані також залишаються й інші проєкти забудовника, серед яких «Граф на Катерининській», «Граф біля моря» на 13-й станції Великого Фонтану та ЖК «Приморські сади».

Проблеми виникають і в уже введених в експлуатацію житлових комплексах. Зокрема, мешканці ЖК «Манхеттен» змушені оплачувати електроенергію за промисловим тарифом. За словами жителів, така ситуація пов'язана з невиконанням забудовником технічних умов підключення будинку до електромереж.

Окремий резонанс викликала ситуація навколо ЖК «Граф» в Отраді. За твердженнями представників ОСББ, під час будівництва було здійснено низку робіт, які не відповідали погодженій проєктній документації, зокрема добудовано чотири додаткові поверхи, проведено перепланування паркінгу зі змінами несучих конструкцій та перекрито вентиляційні канали. Мешканці вважають, що ці порушення негативно вплинули на експлуатацію будинку та створили додаткові ризики.





«Міжвідомча комісія, до складу якої увійшли фахівці підрозділів Одеської міської ради та Військової адміністрації, на місці оглянула об'єкт і зафіксувала численні порушення з боку компанії "Ханнер"», — повідомив голова правління ОСББ «Граф» Сергій Кущинський.





Станом на сьогодні офіційної інформації від компанії «Ханнер» щодо строків відновлення будівництва або вирішення проблем інвесторів і мешканців оприлюднено не було. Матеріал буде доповнений у разі надходження коментарів від представників забудовника чи компетентних органів.