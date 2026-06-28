Среди причин гибели военнослужащих, скончавшихся во время прохождения БЗВП в тылу и на полигонах, в свидетельствах о смерти морги могут указывать пневмонию. И здесь, как не исключает военный врач, может возникать вопрос коррупции.

Мобилизованные украинцы "поголовно" болеют во время прохождения базовой общевойсковой подготовки на полигонах. Об этом в беседе с Liga в контексте вопроса об инцидентах в полку "Скеля" сообщила командир медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

По ее словам, сегодня в Украине мобилизуют людей с заболеваниями, при которых они не должны проходить военную службу, но на это "закрывают глаза".

Что может стоять за смертями в полку "Скала" — об этом рассказывает Алина Михайлова с 05:40 до 09:00

ВЛК, подчеркнула она, работая в определенном режиме, признает мобилизованных годными, даже не проверив их по-настоящему.

"Пацаны с грыжами по колено — все годны, они все отправляются на войну воевать", — описала ситуацию Алина Михайлова.

Однако наличие такого контингента ложится тяжким бременем на плечи командира части и начальника медицинской службы, которым приходится проверять новобранцев на способность вести боевые действия.

Подразделение "Волки да Винчи" не отправляет на передовые позиции людей, не способных воевать, но в других воинских частях такая практика может иметь место, предполагает Алина Михайлова, ссылаясь на расследования подобных фактов.

В свою очередь, "Волки Да Винчи" направляют людей на лечение, которое они проходят за счет государства. Например, одному из мобилизованных бойцов подразделения, который не мог ходить, провели операцию по замене суставов, которая стоит около 200 000 грн. После бесплатного хирургического вмешательства мужчина был списан по инвалидности, рассказала Алина Михайлова.

Она подчеркнула, что из-за "планов мобилизации", которые приходится выполнять ВЛК, ТЦК, "забирают всех подряд", поскольку эти структуры также подвергаются наказанию "сверху". Таким образом, предоставляя некачественное пополнение, военкоматы и медицинские комиссии создают проблемы боевым подразделениям.

Напомним, следователи выявили 26 "небоевых смертей" в полку "Скала", и в большинстве подозрительных случаев в качестве причины летального исхода указана "пневмония".

25 июня стало известно, что командир 425-го полка "Скала" Юрий Гаркавый был отстранен от должности.

Оснований для увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в связи с ситуацией в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" пока нет.





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