У Києві почали відкривати пам'ятники після консервації

У Києві почали відкривати історичні пам'ятники, які були законсервовані з початку повномасштабного вторгнення, та очищати їх. Так, 25 червня на Михайлівській площі відкрили та помили пам'ятник княгині Ользі, святому апостолу Андрію Первозванному та просвітителям Кирилу і Мефодію.

Про це повідомили у Департаменті культури КМДА.

Там зазначили, що ініціативу реалізує спільно Шевченківська районна держадміністрація за підтримки компанії INWHITE.

Фахівці демонтують захисні споруди та проводять делікатне професійне очищення пам'яток від пилу та інших забруднень, оновлюють огородження й упорядковують прилеглі території.

УП.Культура зв'язалася з Олексієм Харьком, співзасновником INWHITE та ініціатором проєкту. Його втілюють з 2018 року. За цей час фахівці вимили пам'ятники Тарасу Шевченку, Миколі Лисенку, Михайлу Грушевському, Богдану Хмельницькому, а також стелу на Майдані Незалежності.

Олексій зауважив, що всі об'єкти миють виключно водою, а також роблять благоустрій огорож і клумб довкола пам'ятників.

У КМДА пояснили, що мета проєкту – зберегти культурну спадщину столиці та повернути киянам можливість знову бачити історичні пам'ятки без захисних укриттів. Усі роботи виконують на благодійній основі без використання коштів міського бюджету.

Також у Департаменті культури додали, що незабаром планують відкрити та почистити пам'ятники Лесі Українці на площі Лесі Українки та Миколі Лисенку біля Національної опери України.

Пам'ятник княгині Ользі, святому апостолу Андрію Первозванному та просвітителям Кирилу і Мефодію був єдиним розкритим із червня 2023 року. Тоді ж Жіночий ветеранський рух провів перформанс та одягнув княгиню Ольгу в бронежилет, щоб наголосити на необхідності забезпечення українських захисниць амуніцією з урахуванням жіночої анатомії.

УП.Культура також звернулася до Департаменту культури КМДА з питанням доречності нині розконсервовувати пам'ятники в час, коли лише за останній місяць через російські обстріли у Києві було пошкоджено 29 об'єктів культури. Наразі очікуємо на відповідь.

На думку Олексія Харька, відкривати пам'ятники – це "дуже правильно. Ніхто не знає, що відбувається під тим каркасом із піском та як волога може спричинити корозію".

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